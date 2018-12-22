2020大選　洪秀柱：國民黨初選應早點辦

中評社台北12月22日電／2020大選國民黨內應如何產生“總統”候選人，國民黨前主席洪秀柱今天表示，希望黨中央要開大門走大路，並呼籲不管“總統”或“立委”，黨內初選要早點辦。



中央社報道，中國國民黨前主席連戰的女兒連詠心今天晚間在台北寒舍艾美酒店舉行歸寧宴，前主席吳伯雄、馬英九、朱立倫、洪秀柱、國民黨主席吳敦義、前“立法院長”王金平等人都出席祝賀。



藍營巨頭齊聚，互動引發關注。吳敦義面對媒體詢問“主席，有人拱你選總統”時，僅回應“謝謝、謝謝”。他先前談及“總統”參選人提名方式時說，待政府決定“總統”及“立法委員”一起或分開選舉後，黨會按公平方式、公開推舉最有機會獲勝的人選。



洪秀柱受訪時表示，不管是“立委”還是“總統”，黨內初選都可以早點辦，時間要充裕。



國民黨2016年“總統”大選曾發生“換柱風波”，洪秀柱指出，提名時間太趕，“哪怕你要換人後，剩下的時間不多”，希望黨中央開大門走大路。



被問到黨內應如何產生候選人，洪秀柱說，希望有一套公平、公正、公開的制度讓人信服，最主要是找出最強的人代表國民黨打仗。她認為全民調也是很好的制度，但有人有不同看法。



洪秀柱說，之前中常會就通過“先協調、協調不成再全民調”的初選機制，民調誰勝出黨就提名誰，但協調絕對不是黑箱作業。



她也說，講到全民調就有人拿她當年2015年的（防磚）全民調為例，那是很可笑的，“是硬加上去的”，而她當初被提名選“總統”，也是經過中常會通過。