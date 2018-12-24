高思博：蔡政府還有纏鬥能力　不利兩岸關係

高思博認為，九合一選後，蔡政府弱化，但纏鬥能力還在，仍不利兩岸 關係發展。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南12月24日電（記者 趙家麟）代表中國國民黨參選台南市長落敗的高思博，決定繼續深耕台南，他在22日接受中評社訪問表示，選後的民進黨政府，面對藍軍占有多數縣市，“行政院會”是相對弱勢的，但兩岸政策框架不會調整，纏鬥的能力還在，未來一年進入“中央”選舉，日子可能會更悶。



2018年台南市長選舉結果，民進黨台南市長當選人黃偉哲拿了38.02%，代表國民黨出戰的高思博得32.37%。這是台南藍綠選票近年來最接近的一次。高思博表示繼續留在台南深耕基層。



高思博向中評社表示，九合一選後的台灣，藍軍拿下15縣市，藍軍版圖遠大過綠營，未來的一年，蔡英文難否令出“中央”，將會面臨挑戰，可以預見的是，“行政院會”是相對弱勢。



他說，現在已經傳出蘇貞昌可能接掌“閣揆”，這讓人回想起過去陳水扁敗選後找張俊雄組閣的過程，基本上是收拾殘局的安排；弱勢的政府將無法做出什麼政績來，但仍掌握了公權力與龐大資源，並不因此失去纏能力，因此，他認為，未來的一年，又是進入“中央”選舉的一年，大家的日子可能更悶一些。



高思博認為，民進黨收拾殘局的弱勢“行政院”，政治能量不足，不會去調整兩岸政策，將會以穩定內部、壓得住陣腳為主軸，大部分的能量都會放在保護執政權，不會有什心思去興利，也難有開創新局的能力，因此，他並不看可未來一年的台灣經濟。



高思博進一步指出，藍軍雖占有15個縣市，外加台北市也願與大陸交流，但15加1在民進黨政府“中央”框架不動的情況下，也不會給地方政府多大的空間；地方縣市受限於“中央”政策，也很難有所突破，只能想盡辦法各行其事、找出路、鑽空隙。



但高思博提醒，未來一年的台灣，如果經濟發展未見起色，最後選民要怪罪“中央”或地方？民進黨政府的纏鬥能力，在“中央”選舉的過程中，也不能排除有扭轉視聽的影響力。