黃慶林批蔡英文：這個女人真的實在非常惡毒

黃慶林視挺扁大將，出來力挺游盈隆。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月23日電（記者 黃筱筠）登記參選民進黨主席的台灣民意基金會董事長游盈隆，22日晚間到台北市大同區迪化街與黨員舉行座談。出席參與座談的82歲前民進黨台北市黨部主委、挺扁大將黃慶林砲火隆隆，幾乎都是衝著蔡英文而來，他表示，蔡英文第一次當選黨主席時，蔡就召集各縣市黨部主委，不是要拜託他們經營地方，“第一個就說，不能講陳水扁無罪，我馬上拍桌，質疑她懂不懂法律！”他強調，法律是三審定讞，扁當時才收押而已，就說不能講陳水扁無罪，“這個女人真的實在非常惡毒”，而底下黨員也鼓掌高喊“水啦！”



黃慶林曾任三任民進黨台北市黨部主委，被視為挺扁大將，也當過民進黨中常委，後在新北市金瓜石經營民宿。



黃慶林22日晚上也特地到大同區黨員座談會場力挺游盈隆，但是對蔡英文不滿完全沒有掩飾。他說，游盈隆做民調基金會，說蔡政府做不好卻被罵，民調是做民意不是幫蔡做民調，“不是做民調要害民進黨，不用害民進黨自己就死了”。



他說，蔡英文執政扁時代的人都不用，包括游盈隆、蘇煥智、許添財等等很多，扁的人都不用，用一些老藍男，有一次他和曾任“外交部長”、現為“國安會秘書長”李大維吃飯，李說他沒投蔡英文，還是可以當部長，他不知道蔡英文到底在做什麼，支持台灣的人就一定要重用，但蔡卻沒有。



黃慶林也說，蔡英文上任說要司法卻沒改革，支持者也說蔡當選會釋放扁，他說：“假卡賣”（台語，意指不可能）。蔡英文之前當選黨主席，蔡就召集各縣市黨部主委，第一個就說，不能講陳水扁無罪，我馬上拍桌，質疑她懂不懂法律”。



黃慶林也說，黨內派系亂七八糟，尤其是新潮流。他要選第四次黨部主委時，台北市內湖內港選區，台北市新潮流議員李建昌說，若提三席保證現任台北市議員，要支持他連任第四任黨部主委，但是他拒絕，認為要有良心他堅持提四席，才會有今天台北市議員高嘉瑜竄這麼高，後來第四任串新系串通當時謝系台北市議員、現在民進黨“立委”莊瑞雄把他拉下來。



他表示，未來黨內他真的很擔憂，游盈隆一個人出來戰沒這麼簡單，希望大家幫忙拉票，扁今天還LINE他，要他幫助游。