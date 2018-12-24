選舉形態變了！高思博：空戰先行再陸戰

高思博認為，選舉形態大改變，未來將是空戰先行再帶動陸戰。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南12月24日電（記者 趙家麟）九合一選後，藍綠陣營都出現中生代接班的呼聲。代表國民黨參選台南市長落敗的高思博22日接受中評社訪問表示，台灣選舉形態已有很大的改變，未來的選戰將是空戰先行，再帶動陸戰，關鍵不在主將的年紀，而是政黨、選戰團隊要敢於大量啟用年輕人。



2018年台南市長選舉結果，民進黨台南市長當選人黃偉哲得票率 38.02%，代表國民黨出戰的高思博得32.37%。高思博表示將繼續留在台南深耕基層。



台南市長選後，當選人黃偉哲將辭掉“立委”並辦理補選，高思博表示不會投入台南市“立委”補選，並強調國民黨應該尋找年輕、形象好、有爆發力的年輕人投入“立委”補選，“國民黨應該放手嘗試新的選舉方式！”他在台南持續深耕的同時，也願意全力助選。



高思博在投入台南市長選舉之初，曾經提出過與蔣萬安、江啟臣等黨內中生代一起拚搏“直轄市長”選舉，但蔣、江終究未出戰，高思博在綠營票倉的台南出征，雖然未能勝出，但卻是台南藍綠選票近年來最接近的一次。



九合一選後，無論是民進黨的選後檢討、國民黨選後的黨務改造等，藍綠陣營都出現讓中生代出頭的聲音。高思博認為，歷經九合一選舉，他觀察，選舉形態確實已經有很大的改變，具體而言，網路上有話語權的影響力是巨大的，而傳播的速度與力量也是前所未見。



他認為，年紀大小是其次，只要熟悉並重視這種溝通、傳播的方式，主將不一定要年紀輕的不可，主將更重的是應懂得大量啟用年輕人，才能掌握大局。換言之，“主將不一定要年輕，但團隊要敢於啟用年輕人！”



高思博坦言，黨內許多人比較不熟悉這種操作，長期以來，不擅空戰，而都是以陸戰為主；但他認為，將來必然是空戰先行，再帶動陸戰，這絕對需要年輕的團隊，否則絕對難以因應選戰。但這也是國民黨目前所缺乏的。未來，團隊的年輕化比起主將本人的年紀更重要。