連家小公主連詠心歸寧　冠蓋雲集

連戰的小女兒連詠心22日晚舉行歸寧宴，席開40桌，連戰與黨內大老馬英九、吳敦義、王金平、朱立倫等人同桌，極為隆重。(連戰辦公室提供) 中評社台北12月23日電／中國國民黨前主席連戰的小女兒連詠心22日晚上在台北寒舍艾美酒店舉行歸寧宴，席開40桌，黨內大老馬英九、吳敦義、王金平、朱立倫等人都應邀出席，夫人連方瑀上台獻唱，迎接新人入場。連戰、連方瑀滿臉笑容，好心情寫在臉上。



1981年生，現年37歲的連詠心，於9月閃嫁英國藝術家馬賽爾（Marcel Reyes－Cortez），10月與夫婿馬賽爾一同回台，為駐村寶藏巖策劃一系列墨西哥亡靈節活動而奔忙。此行回台，連家為小女兒舉行盛大歸寧宴展現對女兒的愛惜。



昨晚現場政商雲集，台積電創辦人張忠謀、遠傳電信董事長徐旭東、前“副總統”蕭萬長、國民黨前主席吳伯雄、洪秀柱、新黨主席郁慕明、藝人小S夫婦等人都出席。



連戰大兒子、國民黨中央委員連勝文向媒體表示，連戰很高興，4個兒女都各有歸宿，作為父母的任務已經達成。希望新人凡事多忍耐，不要發脾氣，最重要是健康、快樂，這是哥哥對妹妹最大的期望。



在場人士表示，連戰夫婦與王金平、“考試院”前院長許水德、吳敦義、馬英九、蕭萬長、吳伯雄、前國民黨副主席林豐正同桌。朱立倫則是先行離席。



連詠心與外籍夫婿9月已於英國倫敦完婚，昨晚是歸寧宴。連詠心以一襲透明白紗亮相，夫婿則是黑色西裝搭配領結，兩人勾著手幸福洋溢。母親連方瑀在新人進場時上台獻唱，迎接新人入場。

