快評：“浮雲”遮眼 蔡兩岸政策有無轉機？

中評社快評/台灣新竹清華大學榮譽講座教授22日出席前校長沈君山追思會接受中評社訪問時表示，中美貿易戰或許讓兩岸關係變得複雜，但是蔡英文身為台灣最高領導人，要學會如何不被“浮雲”遮蔽眼睛。他說，承認九二共識的韓國瑜喊“貨出去、人進來”，當選高雄市長，足以說明老百姓最期待怎樣的兩岸關係。



劉容生說，沈君山一生都在關心兩岸，思考如何增進兩岸關係；沈校長也真正看出，位居高位者的責任與使命，必須具備的胸懷，如果真正用心做事，多從人民角度來看，自然可以把浮雲或烏雲給趕走，清楚知道怎樣做出選擇。



我們認同前述看法。台灣執政者應該反省、反思，不畏浮雲遮眼，多從兩岸民眾的福祉考量，調整兩岸政策。



我們認為，九合一選舉，雖然民進黨遭遇慘敗，執政者面臨巨大民意壓力。但是，如果執政者能夠進行深刻的反省，順乎民意調整兩岸政策，兩岸關係也許能夠出現轉機。不過就目前情形來看，雖然民進黨內要求兩岸政策大辯論的呼聲不小，但主事者似乎依然無動於衷，兩岸政策調整遙遙無期。不僅如此，還存在進一涉向深綠靠攏的可能。此外，隨著另一場選舉即將開啟，台灣執政者調整兩岸政策的空間可能進一步被壓縮。



以上情形，加上美國因素的影響，我們認為，未來一年多的兩岸關係可能相當險峻！

