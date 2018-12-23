林千畬：高雄舉辦賽車比賽馬快

韓粉 林千畬 中評社高雄12月23日電（作者 林千畬）韓國瑜20日在接見“工商建研會”中提出，位在楠梓區高雄煉油廠舊址，可仿效香港計劃興建賽馬場，藉此發展周邊產業 。韓市長啟口方畢，各方駡聲隨卽而至，試問罵者有更好方法振興高雄嗎？



探究事實，賽馬場從興建到完善，都將面臨土地權屬、土地使用、博弈法規等問題，如土地仍屬中油、土地為工業用地、賽馬的博弈法規、動保法問題、引進馬匹的檢疫問題等，過程繁雜耗時長久。高雄等不及了。



筆者認為，“發展賽車”會是更快、更有效的方案。澳門格蘭披治三級方程式大賽就是最佳的例子，1954年首次舉行的格蘭披治大賽車，在市區內多彎、狹窄的東望洋跑道上進行，時至今日，這項大賽已被公認為世界上具有指標性的街道賽事，也為澳門帶來很多觀光客及商業收益。



韓市長或可仿效澳門經驗，與澳門政府及賽車主辦方洽商，評估賽車產業在高雄發展的可行性。按筆者今天實際参與其中的經驗，高雄市封街舉辦F3賽車大賽所需時間短成本低效益大，能在短時間內吸引全球車迷齊聚高雄。倘此舉可成，高雄一定人進得來，將帶給高雄全面性的發展。



（作者林千畬， 台灣藝術股份有限公司業務襄理、高雄師範大學人力與知識管理研究所碩士生）

