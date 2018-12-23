蘇貞昌接任“行政院長”安排合理卻顯得詭異

中評社香港12月23日電／賴清德辭“行政院長”已成大局，是否出選“二零二零”則尚未確定。



澳門新華澳報22日發表富權的文章說， 由於贏得補選民進黨主席成數較高的卓榮泰聲稱，黨章沒有現任者優先的規定；也由於各種民調都顯示，蔡英文的爭取連任之戰，只能“砌低”吳敦義，而將會分別成為朱立倫、馬英九、王金平的“手下敗將”，賴清德反而尚能拼力一戰，但柯文哲卻是橫掃藍綠，因而民進黨內正在逐漸興起由賴清德取代蔡英文，避免“民進黨長期執政”的願景毀在蔡英文手中的議論。因此，賴清德從民進黨慘敗“九合一”選舉，引咎辭職卻又迅即打消辭意，扶持風雨飄搖的蔡英文，到堅決與蔡英文作出切割，可能就正是要為在民進黨“總統”黨內初選作準備。何況，以“行政院長”的身份與現任“總統”爭奪“總統”大選的參選權，多少也有尷尬的感覺以至“不符行政倫理”的成分。



那麼，賴清德離開“行政院”後，“行政院長”將由誰接任？21日台灣政壇瘋傳，由在“扁朝”任過“行政院長”的蘇貞昌“班師回朝”，而副院長則是剛敗選高雄市長但卻是“非戰之罪”、“雖敗猶榮的陳其邁。



傳得繪影繪聲的相關傳言說，選後請辭但遭慰留的“行政院長”賴清德日前再度公開表態，稱自己一定會走，才能讓蔡英文“大破大立”。既然賴清德去意甚堅，“新潮流系”就力挺蘇貞昌接任，而蔡英文也已透過彼此都信任的黨政高層徵詢蘇貞昌出面“組閣”的意願，並考量由“英系”前“立委”陳其邁搭配擔任“副閣揆”，延續高雄市長選戰時，高雄、新北“緊衝”（陳其邁公務上對屬下的口頭禪是“緊緊緊”，蘇貞昌則有“衝衝衝”名號）合作概念。根據黨內推估，如賴清德堅辭，“內閣”改組，就在明年一月間、農曆年前進行。



倘此傳言屬實，“蘇陳配”就是一對較為詭異的組合。蘇貞昌的出線，可能是“新潮流系”積極運作的結果，而蔡英文在無奈接下之後，又安排陳其邁作“副院長”，以作平衡甚至是“監軍”。