海南將建智慧型環島旅行生活體驗公路

中評社北京12月23日電／記者從海南省交通運輸廳獲悉，海南環島旅遊公路規劃方案已評審通過，將於2019年上半年開工建設。環島旅遊公路定位為“國家海岸一號風景道”，將打造智慧型環島旅行生活體驗公路。



規劃明確，公路主線全長1040公里，連接線全長6000公里，以旅遊為主，交通為輔。全線五分之一路段可看海，設置雙車道，紅線寬度15米。共設旅遊驛站46處，涵蓋12個市縣，相鄰驛站間距控制在10－30公里，驛站選點及功能定位符合地方發展訴求和方向，將引領當地鄉村振興和產業發展。公路開發模式分為改造開發、聯動開發和獨立開發三種。



海南省交通運輸廳廳長林東表示，將充分利用現狀優勢資源，合理規劃道路線，因地制宜利用原來的山型地貌，絕不削山擴路，保護好公路建設沿線的生態植被和人文景觀。



據了解，公路將串聯海角海岬和岩礁島嶼，繞行生態敏感區、現狀開發區、規劃留白區，穿行自然地理障礙和海岸風景資源。設計形式隨著地形變化和周邊景觀資源的分布特點而變化，車速亦隨之改變，形成曲直相成的公路景觀風貌和快慢相合的公路使用體驗。



環島旅遊公路除了景色優美，還將很有“智慧”。基於5G技術、GPS定位、大數據、物聯網等科技手段，將建成無人駕駛、無極充電、智能管理、實時監控的現代化智慧公路。



規劃提出將以旅遊公路的建設支撐環島旅遊帶發展，形成“旅遊公路主線＋連接線”網絡，建成環島旅遊帶，構築海南差異化旅遊發展大格局。



（來源：新華網）