中國發展奇跡還將繼續

中評社北京12月23日電／多位美國“中國通”日前接受記者採訪時表示，中國40年前開啟的改革開放進程創造了中國奇跡，創新是延續發展的關鍵，相信具有中國特色的發展奇跡還將繼續下去。



改革開放書寫偉大故事



美中關係全國委員會會長歐倫斯表示，他1979年首次到中國時，中國國內食品供應緊張。隨著中國改革開放的到來，那些百姓用來購買食品的票證早已退出歷史舞台。他說：“我出生在紐約曼哈頓島上，（這麼多年來）紐約依然沒什麼變化，但與我第一次去的時候相比，北京幾乎已經看不到原來的模樣。”他說，中國人的衣著、身體健康狀況、受教育程度都有了很大改觀。



賓夕法尼亞大學當代中國研究中心主任金駿遠談起他最近一次去中國的經歷時表示：“中國高鐵的順暢程度近乎完美，幾乎不晚點，價格也不貴。高鐵讓人們在中國經商更加容易，我在中國不同城市間旅行以及在火車上辦公都變得更容易。”



賓夕法尼亞大學沃頓商學院營銷學教授戴維·雷布斯坦說，第一次來中國時人們穿的是同樣款式的衣服，商店裡也只能看到一個品牌的洗髮水，而今天中國的變化不可思議。



美國庫恩基金會主席羅伯特·勞倫斯·庫恩說，中國已經從一個落後國家和封閉經濟體轉變為世界第二大經濟體，並參與所有具有全球重要性的事務。當未來的歷史學家書寫當代歷史時，亮點之一必然是中國40年來的改革和開放。



美國前副國務卿、基辛格咨詢公司副總裁羅伯特·霍馬茨表示：“對比原來和當下的中國，變化非常了不起，這是人類歷史上最重大的故事之一。”



創新是中國發展的關鍵



霍馬茨認為，中國之所以取得這些成就是因為中國勇於創新，人們非常勤勞，也很有競爭力。他說，中國是一個開放的系統，內生經濟富有活力。



雷布斯坦說：“世界不少地方的人抗拒改變，而中國人熱心於擁抱改變。”



沃頓商學院聯合其他機構在2016年開始推出年度“最佳國家”排名。2018年的最新排名中，中國在80個國家中綜合排名位列第20，在衡量國家活力、差異性和特色的排名中位列第四。



美國耶魯大學高級研究員、摩根士丹利亞洲區前主席斯蒂芬·羅奇表示，中國人均GDP已經達到中等收入水平，在這一發展階段，中國需要保持創新的動能。



羅奇說：“避免中等收入陷阱的關鍵是要從其他國家進口技術轉變為自己開發產品和進行創新，中國現在正處於這一時間點上，這一轉變很大程度上通過眾多的研究人員、科學家和企業家來實現，並正在取得客觀的成功。”



霍馬茨表示，每次去中國都印象深刻，新生事物和新鮮事在一直出現。他說：“我喜歡到中國去，只有到了中國才能理解中國，儘管可以借助閱讀，但仍需要到中國去並和中國人交流。”



中國發展奇跡還將延續



羅奇說：“中國進一步開放是好消息。中國國內市場的增長在未來50年會是世界上最富有活力的，其他國家可以通過擴大在中國市場存在而支撐自己的增長。”



美中文化協會主席、著名社會活動家楊雪蘭表示，中國過去40年尤其是近20年來取得的成就，證明中國找到自己的道路。中國將繼續走有中國特色的道路，這將基於自身的文化、歷史、思維方式、人民的需求等。中國的不斷發展對整個世界來說是積極的。



霍馬茨認為，中國的國際地位已經極大提升，中國對世界上所有的事務都有影響。



歐倫斯表示，通過參與全球治理，中國正在對全球和平和發展做出貢獻。中國提出“一帶一路”倡議和倡導成立亞洲基礎設施投資銀行等促進全球增長的舉措已經證明中國是世界上負責任的利益相關方。



歐倫斯說，相信中國政府將繼續推進改革開放。“我已經見證了（改革開放）這一奇跡，希望這一奇跡能繼續下去。”



（來源：新華網）