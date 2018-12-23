古絲綢之路曾助它傳遍世界　如今卻幾近消失

中評社北京12月23日電／英媒稱，曾幾何時，天山山脈的阿拉套地區漫山遍野都是新疆野蘋果，如今果林幾近消失，足以證明時代的變遷。



據英國廣播公司網站12月18日報道，1929年，俄羅斯著名科學家瓦維洛夫首次將新疆野蘋果認定為栽培蘋果的始祖，當時那裡還是植被茂密，收成累累。瓦維洛夫實地走訪天山山下的哈薩克斯坦第二大城市阿拉木圖後寫道：“山麓丘陵到處都是大片的野蘋果林，這片秀美的野果林是栽培蘋果的發源地，親眼可見。”



報道稱，瓦維洛夫最先從科學角度將阿拉木圖認定為蘋果的起源地，他認為，一個物種基因最多樣的地區就是該物種的“起源中心”，所有的栽培蘋果可能都源自阿拉木圖，而現代遺傳學也證實了他的觀點。



美國農業部植物生理學研究員福科表示，“在某個時候，人類將野果林中優良的種子、果樹或枝丫帶去了別處栽種，有時還會與當地的野生蘋果雜交，選擇淘汰的過程不曾間斷。”古絲綢之路的貿易通道使新疆野蘋果廣泛傳播，最後隨著歐洲殖民者到達北美。



報道稱，在當季之時，阿拉木圖的蘋果樹上會結滿果實，形狀、大小、味道和口感各不相同，但不一定都可以吃，那些味道濃鬱，甜美爽脆的蘋果是農耕和栽培的成果。綠色集市是阿拉木圖的農貿市場，裡面熙熙攘攘，人們將蘋果按顔色、大小和形狀仔細分類，堆成小山一樣，集市每條過道擺放的原料或食材不一，哈薩克斯坦標誌性菜肴所需的一切材料在這裡都能找到。以手抓飯為例，中亞各國對這道菜品都有不同做法，羊肉、胡蘿蔔和洋葱是基本材料，哈薩克斯坦的版本加入了蘋果來增添一點甜味。



報道稱，野生蘋果之於當地的意義古已有之，哈薩克斯坦徒步俱樂部的導游拉斯波波夫稱，“阿拉木圖舊稱阿爾瑪－阿塔，意思是‘蘋果之父’，哈薩克人民和阿拉木圖人民都為蘋果而深感驕傲。”這份榮耀之情在阿拉木圖隨處可見，廣告牌上是蘋果的圖案和阿拉木圖的標語“千色之城”，灰色的高速公路上架起了醒目的蘋果招牌，該國最大藝術博物館哈薩克斯坦國立美術館中有蘋果的油畫和金屬雕塑，而在更大型以及面向更多公眾的地方，建築的側面常用蘋果做壁畫，城市主要地標之一的闊克托別山的一個景點就是蘋果造型的巨型花崗岩噴泉。



2007年最新版的《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色目錄》將新疆野蘋果評為“易危”級，指出數量“正在減少”，住宅和商業開發、家畜養殖和森林砍伐威脅著所剩無幾的野果林。最近，意大利的慢食基金會採取措施，保護外伊犁阿拉套丘陵地帶剩餘的野果林，譬如遊客獲得批准後方可進入林區。