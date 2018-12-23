星島：特朗普急撤軍　敘利亞苦難未止

中評社香港12月23日電／美國總統特朗普在聖誕前向派駐敘利亞前線美兵報佳音，已告摧毀當地極端組織伊斯蘭國為由，宣布短期內全面撤軍，令參與戰事的英法盟友愕然。國內反對撤軍的政府高層和將領失算，國防部長馬蒂斯甚至辭職，事實上伊斯蘭國仍有餘黨待剿，敘利亞亦距和平之路尚遠。



星島日報今天社論指出，特朗普擺明沒有興趣擔任“中東警察”，上台以來就一直想結束其前任奧巴馬遺下的敘利亞爛攤子。



七年前美國支持“阿拉伯之春”，發功借力欲推倒阿拉伯世界的反美“獨裁”政府，導致敘利亞陷入內戰，再加上布殊年代遺下的伊拉克爛局，讓伊斯蘭國得以乘亂而起。二○一四年全盛時期佔據敘伊大片土地作為“國土”，打亂美國的如意算盤，還導致當地人民生靈塗炭，紛紛逃離家園，造成歐洲史上最大的難民危機。



美國本來希望推倒敘利亞總統巴沙爾，扶植親美的反對勢力上場，因而向叛軍提供援助，豈料這些反對力量毫不濟事，部分還投向乘時崛起的伊斯蘭國。



加強蘇俄伊朗區內勢力



這個源出策動九一一事件恐怖組織“基地”分支的極端主義組織，遠比“基地”強大，也更殘暴不仁，最令人毛骨悚然的，是把俘獲的美國及盟國人質斬首示眾，還全程上載至互聯網以廣周知，又成功利用這新興媒介進行全球思想滲透，廣徵各方“志士”來投參與“聖戰”，一度佔領了包括石油重鎮摩蘇爾的伊敘大片土地，進行極權統治。



美國不但無法推倒巴沙爾，反而把他進一步推向俄羅斯一方，借助俄羅斯和伊朗的軍事力量打其內戰。面對伊斯蘭國崛起，奧巴馬政府不得不改變策略，以伊斯蘭國而非巴沙爾作為頭號敵人，還與伊朗改善關係，此外協助最驍勇善戰的庫爾德族人，在二○一五年秋開始派特遣部隊訓練及協助作戰。



面對各方重兵圍剿，伊斯蘭國節節敗退，至今只剩零星戰鬥據點，“國土”全失，特朗普終於有藉口撤兵。他獨排眾議，急於宣布，一來可以締造聖誕佳音提高民望，二來正值特朗普基金會因被控濫用慈善捐款作為特朗普的“支票簿”而解散，宣布敘利亞撤軍可以分散國民視線。