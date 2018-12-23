橫生枝節的＂無協議脫歐＂讓特蕾莎•梅焦灼　

中評社北京12月23日電／在過去的一周裡，全世界既新奇又無奈，或許還帶著若干疲憊地“觀摩”了英國在脫歐問題上的若干反轉，歐盟伸出的橄欖枝，英國國內的新動向，以及特蕾莎·梅首相那險象環生的“不信任案”表決。



而就在昨天，英國政府18日又緊急召開內閣會議，討論應對“無協議脫歐”。會後，英國首相特雷莎·梅的發言人表示，英國政府將開始全面為“無協議脫歐”做準備，同時建議商界和民眾也為“無協議脫歐”作好準備。



說“新奇”，不難理解，上述種種轉圜，以及“轉圜之再轉圜”自然足以吸引全球媒體的目光。而說無奈，甚至帶著疲憊感，那是因為，畢竟人的審美會產生疲勞。從最初的“脫歐”公投吸引全球矚目到現在脫歐變成了英國人嘴裡的“雞肋”——食之無味、棄之可惜——全球觀眾又何嘗沒有同感呢？眼看著梅首相的強硬脫歐路線依然成為拉鋸戰，俗話說“鈍刀子拉肉，最疼”——英國人民今天可以說是深切體會到了。而全球媒體也陷入尷尬：不關注，怕遺漏重大新聞；關注，又難以捉摸、把握，更倍感煙波浩渺信難求。



事實上，這已不是保守黨內第一次對特蕾莎·梅提出不信任投票，早在2017年11月，就曾有多達40位保守黨議員簽署針對她的不信任函。而這次的“不信任”投票的舉行，對特蕾莎·梅無疑已經造成負面影響：



第一，她在黨內的威望急劇下跌。此前我們看到梅內閣成員多有“出走”之舉。那麼在可以預見的將來，在梅剩餘的任職期限內，其閣員進一步因路線或具體實施方案與她存在分歧而紛紛“出走”，應該是一個大概率事件。



第二，梅在黨外，在英國的政策精英中將面臨更大挑戰。此次不信任案投票險勝，並不意味著她所屬派系將變得更加團結，或者如一些媒體所宣稱的“痛定思痛”。



我們看到，有一些分析認為，特蕾莎·梅此次即便在不信任投票中死裡逃生，領導英國脫歐的權威性也大打折扣；還有分析認為，特蕾莎·梅能夠利用這次機會提升自己在黨內的領導力，從而繼續推進脫歐事務。



上述說法是不符合實際的。恰恰相反，鑒於其強硬脫歐路線在英國朝野上下遭到的更多質疑，其反對派有理由找到更多的借口加以攻訐——這其中部分來自於路線之爭；也可能部分來自於權力之爭，即為終結梅的任期、好取而代之而否認其既有的脫歐路線。



展望未來，英國命途多舛的脫歐之路又在何方呢？



首先，隨著“硬脫歐”派在內閣的影響力下降，而現任的、僥幸英國政府既然無意向所謂“軟脫歐”方向妥協，那就只能如當前英“脫歐”事務大臣斯蒂芬·巴克利當天在內閣會議後所表示的那樣——英國政府已經決定，優先推動“無協議脫歐”。



現在回想起來，數月之前特雷莎·梅也曾宣布，他們將向歐盟建議，在“脫歐”後設立“英國－歐盟貨物自由貿易區”。當時，這個建議被英國國內的“硬脫歐”派斥責為“軟脫歐”。對此，英國國內要求退出歐盟關稅同盟與歐洲共同市場的“強硬脫歐派”批評其為“必將導致英國繼續受歐盟貿易規則限制，因而無法真正實現獨立”的“背叛行為”。



幾個月後的今天，世人遺憾地看到，英國在“軟”與“硬”的兩極之間反覆搖擺，各派系對時局的忍耐似乎也到了極限。昨日，梅的發言人對媒體表示，政府當下最首要的任務仍然是保證“有協議脫歐”的順利完成，這也是最有可能發生的情況。但正所謂“未雨綢繆”——他們與會的內閣成員也一致同意，不得不為“無協議脫歐”做必要的準備。為此，英國政府已經公開建議英國商界和民眾同時做好準備，在必要時啟動各自的“無協議脫歐”應對計劃，政府稍後將發布更加詳細的“無協議脫歐”指導建議。



所謂“無協議脫歐”，通俗講就是與“協議離婚”相對的，撕破臉的強行離婚。它意味著，英國可能將在與歐盟沒有達成任何正式協議的情況下，於2019年3月退出歐盟。對此，英國輿論普遍認為，此前無論英國朝野上下“硬脫歐路線”與“軟脫歐路線”之間如何爭執不下，但至少都為脫歐後的英國與歐盟之間的新關係、新邊界提供某種確定性——哪怕並不令人滿意。而當下人們所熱議和擔憂的“無協議路線”則不僅意味著英國和歐盟此前的所有談判成果付之東流，而且隨著不確定性的激增，還將為英國社會帶來更大的經濟和安全風險。



此時此刻，英國人民所面對的，是他們日益焦灼的梅首相，以及橫生枝節的“無協議脫歐”。



（來源：中國網）