俄軍這個動作令美軍喘不過氣來？

中評社北京12月23日電／外媒稱，俄羅斯再次成功試射艦載高超音速導彈，該導彈很可能在2022年前具備作戰能力。



美國消費者新聞與商業頻道網站12月21日援引直接獲知美國情報報告內容的兩名消息人士的話稱，俄羅斯再次成功試射艦載高超音速導彈。美國目前尚無法對這種武器實施防禦。



上述未具名的消息人士對消費者新聞與商業頻道記者說，俄羅斯自2015年以來已總共五次試射艦載高超音速導彈。



據知上一次測試活動於12月10日成功進行，當時試射的導彈名為“鋯石”，該導彈的最高飛行速度達到8馬赫，即大約8倍音速。



一名消息人士解釋說：“我們當前對這種特定武器的觀察是，俄羅斯人在打擊能力設計上有雙重目的，即這種導彈既可用於打擊陸地上的目標，也能打擊海上的艦船。上周測試活動取得成功表明，俄方掌握了高超音速導彈的持續飛行技術，這項技術對於研發高超音速導彈至關重要。”



另據一名消息人士稱，美方情報報告強調指出，俄羅斯定於2021年啟動這種導彈的生產工作，導彈將在2022年前被納入克里姆林宮的武器庫。



報道稱，這一最新動態表明，隨著俄羅斯和中國通過快速發展高超音速武器來支撐本國武器庫，美國將不得不加大工作力度補短板。



然而，針對有說法稱俄羅斯和中國取得的進展將讓美國的高超音速技術研發工作黯然失色，卡內基國際和平研究院核政策項目聯合主任詹姆斯·阿克頓作出了反駁。



阿克頓說：“有人說美國當前處於被動，我可不怎麼認同這種說法。我所看到的所有證據都表明，美國所設定的目標比俄羅斯和中國要高得多。我並不想裝出一副這些動向沒什麼意義而美國也完全可以不予理睬的樣子。很明顯，‘鋯石’這樣的導彈的研發導致威脅程度出現質的上升，這具有重大意義。”



但他也說：“我的觀點是，你經常聽到人們對這些動向的反應是喘不過氣來，這就言過其實了。”



（來源：參考消息網）