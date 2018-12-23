美財長：特朗普從未表明要解雇美聯儲主席

中評社北京12月23日電／近日，有知情人士透露，特朗普想要解雇美聯儲主席鮑威爾。但美國財長姆努欽隨後指出，特朗普從未表明要解雇美聯儲主席。



據路透社報道，當地時間12月22日，美國財長史蒂芬·姆努欽（Steven Mnuchin）在其社交媒體指出，特朗普從未表明要解雇美聯儲主席鮑威爾。因為特朗普認為自己沒有解雇鮑威爾的權力。



當地時間19日，美國聯邦儲備委員會一如預期，宣布上調聯邦基金利率目標區間25個基點至2.25%－2.50%區間，完成了本年度的第4次加息。紐約股市三大股指應聲下跌。道瓊斯工業指數1小時左右重挫800多點。這讓一直反對加息的特朗普坐不住了，彭博社報道稱，據知情人士透露，特朗普對美聯儲主席鮑威爾的沮喪情緒愈演愈烈，並在近幾日裡多次談論過解雇鮑威爾。報道指出，特朗普任何企圖排擠鮑威爾的舉動都可能對金融市場產生破壞性的連鎖反應，投資者將會對美聯儲的獨立性產生懷疑，而這極有可能會發生在最近幾周股市暴跌之際。



彭博社報道提到，雖然美聯儲主席由總統提名，但卻長期保持較高的獨立性。因此，即使特朗普此前任命鮑威爾為美聯儲主席，但鮑威爾在幾次加息動作上並未受到特朗普多少影響。因此，如果特朗普解雇鮑威爾一事成真，將會對美聯儲的獨立性構成前所未有的挑戰。



（來源：海外網）