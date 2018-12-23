美國反“伊斯蘭國”總統特使辭職

中評社北京12月23日電／美國媒體22日報道稱，負責協調打擊極端組織“伊斯蘭國”聯合行動的美國總統特使布雷特·麥格克（Brett McGurk）日前宣布辭職，抗議總統特朗普從敘利亞撤軍的決定。



美聯社報道稱，麥格克在21日提交的辭職信中說，敘利亞境內的“伊斯蘭國”武裝分子正在逃亡，但並未被擊敗，撤軍將為其創造卷土重來的機會。



美國白宮19日宣布，隨著在敘利亞打擊“伊斯蘭國”的戰事取得成果，美國已開始撤回駐敘美軍。特朗普隨後在社交媒體上表示，美國“已經擊敗”敘利亞境內的“伊斯蘭國”勢力，針對“伊斯蘭國”的軍事行動是本屆政府駐軍敘利亞的“唯一原因”。



麥格克於2015年10月在前總統奧巴馬任內出任現職。據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，他原計劃在明年2月離職，但總統撤軍敘利亞的倉促決定促使他提前離任。



就在撤軍敘利亞消息公布的次日，特朗普又突然宣布國防部長馬蒂斯將於明年2月底“退休”。據美國媒體報道，特朗普撤軍的決定並未事先通報盟國。而且遭到包括馬蒂斯在內的美國政、軍、外交界眾多人士的反對。此次撤軍也成為馬蒂斯去職的直接導火索。



美國有線電視新聞網（CNN）援引消息人士的話說，麥格克對總統的決定感到沮喪，這與他剛剛在該地區向打擊“伊斯蘭國”聯合行動有關方介紹的策略相反。



麥格克不久前曾在美國務院發布會上表示，在“伊斯蘭國”被擊敗之後，美軍將繼續駐留敘利亞以確保打擊的成果可以持久。在此時讓美軍撤離並不明智。



（來源：中國新聞網）