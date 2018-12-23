納瓦羅：美國不會接受“不徹底的措施”

中評社香港12月23日電／美國白宮貿易顧問納瓦羅指出，除非“北京準備全面改革其貿易和工業做法”，否則兩國“很難”達成長期協議。



納瓦羅（Peter Navarro）被視為特朗普政府的貿易鷹派人物。他接受《日本經濟新聞》（Nikkei）訪問時說，美國不會接受“不徹底的措施”，中國必須回應美方所有關注事項，雙方才可達成協議。這些關切包括強制技術轉讓、網絡間諜活動、政府主導的投資以及關稅和非關稅壁壘等。



聯合早報援引報道，納瓦羅說：“中國基本上是在追趕我們的技術，盜竊日本、美國和歐洲的未來。”



針對北京提出“中國製造2025”的倡議，要讓中國發展為人工智能和第五代無線通信等領域的領先者，納瓦羅認為，這表明中國的戰略是在未來壟斷這些工業領域。納瓦羅注意到中國最近放棄倡導“2025年中國”，但他指出，“日本或美國沒有人真的相信他們已經放棄了2025年的目標。”



納瓦羅提及一個小組列出53個中國經濟侵略的例子，包括“將國有企業合併為國家頂尖企業”“向發展中國家提供有債務陷阱的融資”和“以低於成本的價格在國外市場傾銷貨品”等項目。納瓦羅說：“實際上，這一切違反了世界貿易組織的規則”“如果我們要進行有成果的談判”，中國必須解決所有問題。



美國之音報道，納瓦羅的表態加大了外界對美中兩國能夠在最後期限前達成協議的質疑。美國總統特朗普和中國國家主席習近平本月初在二十國集團（G20）的阿根廷峰會同意貿易休戰，宣布在截至明年3月2日的90天內不新增關稅。



納瓦羅指出，華為生產的智能手機存在明顯的風險，因為“這些手機可以用來監視我們的公民或政府”。他說，持續的軟件更新是主要的擔憂。



美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）指出，納瓦羅的評論發表後，道瓊斯工業平均指數在21日觸及低點，跌了6.8%，為10年來最糟糕的一周。