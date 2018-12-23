台名嘴：蔡英文過得太爽，民進黨沒人制衡她

中評社北京12月23日電／台灣地區“九合一”選舉民進黨慘敗，蔡英文近來經常把“檢討”掛在嘴邊，卻遭島內各方炮轟“從未真正反省檢討”。民進黨前主席施明德認為，民進黨太過重視權力分配，“九合一”過了兩個禮拜還沒清醒過來。而新黨創始人之一、著名媒體人趙少康直言，“權力這東西太誘人，目前從‘立法院’、‘立委’到‘行政院長’，沒人能制衡蔡英文。”



據台灣TVBS新聞報道，趙少康近日在廣播節目中指出，民進黨‘立委’“奴性太強”，“蔡英文太輕鬆了嘛，甚至比美國總統權力還大。民進黨‘立委’怎麼會變成這個樣子呢？民主制衡在哪裡，完全失控，蔡英文這個領導人當得太爽了。”



事實上，這從蔡英文極力挽留賴清德便可見一斑。據台媒報道，賴清德已多次表示要辭職，而蔡英文近日在與民進黨“立委”座談時，現場喊話：“你們要去留賴清德啊！”她還對主張“內閣”應總辭的許智傑說：“你怎麼會這樣對他（賴清德）？這樣他會以為你們希望他走，會心灰意冷。”許聞言尷尬地笑了。隨後，蔡英文又問在場“立委”：“你們難道都想要賴清德下台？想換人當‘閣揆’嗎？”與會“立委”都連忙否認說：“沒有！我們都很支持‘賴院長’。”



對於“九合一”大敗，民進黨前主席施明德10日表示，民進黨太過重視權力分配，根本沒從敗選中清醒過來，這實在拖得太久了。“這樣拖會影響到整個政務的正常發展，不管是政治、經濟、文化的。”



提到“重視權力分配”，盡管蔡英文已辭去民進黨主席，但對於台當局“行政院秘書長”卓榮泰被推舉參選黨主席一職，多位民進黨大佬批評稱卓根本是蔡的“代理人”。“台灣民意基金會”董事長游盈隆表示，如今（蔡英文）檢討聲音未對症下藥，倒是湧現“吾王萬歲萬歲萬萬歲”的聲浪，力拱“代理人”出來，企圖營造一片大團結假象，有真正反省檢討嗎？如果敗選原因是出在蔡英文身上，怎麼還演這種鞏固領導中心的戲碼，民進黨員還能够忍受這種不知反省檢討，一騙再騙，騙到深處無怨尤的爛戲嗎？



游盈隆說，民進黨慘敗的最大原因是執政表現，最高從政黨員蔡英文兩年半來黨政大權一把抓，許多用人與政策不當，像最近蔡的表姐林美珠出任台灣金聯資產管理公司董事等，就違背民意，大失民心。



（來源：海外網）