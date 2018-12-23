ofo如果破產　你的押金還能要回來嗎？

中評社北京12月23日電／專家表示：押金所有權屬於消費者，不是企業資產，運營公司有義務在合理期限內退還押金



2017年，北京的查先生手機下載了小藍單車App，支付押金99元。還不到一年的使用時間，他遭遇了亂扣費用、車輛少等問題，直至最終連押金都難以退回，只好放棄討回押金並卸載App，下載了新的ofo小黃車App，支付了199元押金。



然而，又過了一年時間，查先生再次遭遇了押金退還難問題。這次，他沒有選擇放棄。聽說排在5000多位的用戶用了兩個多月時間退回了押金，他乖乖地排在了小黃車退押金大潮的1200萬＋用戶的位置。



如今，查先生與眾多正在排隊退押金的消費者一樣，急切地想知道應當如何維權，能讓退押金的腳步走得更快一些？同時，依然對未來使用共享單車抱有希望——希望有關部門加強監管，讓消費者安心享受共享經濟帶來的便利。



提起集體訴訟可以加快案件處理速度



近段時間，在ofo小黃車公司門口排隊退押金的隊伍已經把位於北京中關村的互聯網金融大廈圍得水洩不通。為了拿回那199元的押金，很多消費者花一天時間去排隊登記。而有的消費者覺得為了199元排隊太浪費寶貴時間，選擇在App上操作。



消費者除了加入浩浩蕩蕩的退款隊伍以及在App上申請外，真的就無計可施了嗎？



北京市人大常委會立法咨詢專家、律師張起淮在接受記者採訪時建議，消費者可以撥打12315維權電話，請求中國消費者協會幫助。



張起淮說，小黃車的押金是一種擔保，擔保使用小黃車可能產生的租賃費用以及未來可能產生損害的賠償責任。小黃車的使用屬不定期租賃，承租人（小黃車用戶）隨時可終止租賃合同。押金合同是租賃合同的從合同，主合同終止的，從合同因此終止。租賃合同終止後，ofo的運營公司有義務在合理的期限內退還押金。



張起淮表示，當發生不退還押金的情形時，用戶有權向法院提起訴訟，主張權利。因涉案人數較多，個案的訴訟標的額較小，所以，小黃車的用戶們可以提起集體訴訟，這樣可以加快案件的處理速度。



據媒體報道，12月4日，北京市海淀區法院對ofo創始人戴威與ofo獨資的東峽大通（北京）管理咨詢有限公司作出消費限制令。很多消費者擔心，若ofo破產清算，消費者排在清償順序的後面，是很難拿回押金的。



中國消費者協會副會長、中國人民大學法學院教授劉俊海指出，用戶的押金與企業自有財產是兩個概念，押金所有權屬於消費者，不是企業資產，即便共享單車平台要破產，押金不屬於企業的破產財產範圍，消費者享有別除權，應該在企業破產清算前取回，不能用作債務清償。



賬戶餘額同樣應予退還



記者在ofo小黃車App進行押金退款操作時，被系統告知若申請退押金則餘額不予退還。而在ofo充值活動協議中明確表示，退還押金後可撥打客服電話申請處理當前餘額。



有網友吐槽，當初押金容易退還時，正是因為舍不得餘額裡的幾元錢而錯過了大好時機，真是後悔莫及。也有網友表示，如果選擇退押金，月卡、季卡或者年卡以及大額充值的餘額難以追回，損失不比押金少。



張起淮指出，餘額和押金應當退還。押金合同作為不定期租賃合同的從合同，隨主合同的終止而終止。小黃車用戶賬戶中的餘額應當屬於預付款。預付款是當事人將合同總價款的一部分預先支付給對方當事人，其交付是債的履行行為，是對對方當事人履行合同的一種資助。預付款不同於定金，不能作為制裁性質的給付，預付款應當退還給支付該款項的當事人。但是，如提起訴訟，實際的請求還需要結合充值協議的具體約定。



劉俊海也指出，消費者未消費的充值餘額，名義上仍屬於消費者，不是破產財產，消費者享有優先取回的權利，不能用作債務清償。



有網友進行了粗略計算，即便按照最初押金99元的標準，而不是後來的199元計算，1200萬用戶在ofo小黃車公司的押金至少超過12億元。ofo小黃車公司如今為何退押金就這麼難？ofo小黃車公司在融資過程中曾一度超過其經營所需資金，押金是否存在被挪用之嫌？



“共享單車是一個全新的業務模式，共享單車押金在財務上不能確認為企業的銷售收入，應屬於往來款，是企業的負債，應該計入‘其他應付款’科目，不能隨便挪用。”張起淮說，從企業風險防控的角度來說，應當對押金設立專款賬戶，且只能用作退還用戶的保證金。公司經營存在虧損的可能，通過專款專用建立了一道防火墻，將企業運營與用戶資金隔開。對於企業，也是及時止損的良方。挪用用戶押金，有可能損害消費者利益，同時也增加了公司自身運營的風險。