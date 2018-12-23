中國第三批漢語教師志願者選拔考試開考

中評社北京12月23日電／12月22日，由中國國家漢辦組織的2019年第三批漢語教師志願者選拔考試開考。當天在廣西民族大學考點，共有來自廣西、海南等十餘所高校的100餘名考生參加考試。



記者在廣西民族大學考點了解到，本次選拔考試為期兩天，分為綜合能力面試（含教學能力、應變能力、中華才藝等）、外語面試、心理測試三部分。考生主要報考的是泰國、菲律賓、馬來西亞、越南等國家的普通志願者崗位，其中報名泰國的考生人數占大多數。



漢語教師志願者項目是中國為幫助世界各國解決漢語師資短缺問題而專門設立的志願服務項目。據國家漢辦官網公布的數據顯示，中國2019年新選志願者崗位5885人，其中優先面向孔子學院中方合作院校招募3031名孔子學院志願者；面向全國各類學校招募2854名普通項目志願者。



隨著“一帶一路”建設的推進，泰國“漢語熱”持續升溫。在泰國政府的支持下，泰國目前已成為漢語傳播力度最大的國家之一，漢語在泰國已上升為第二大外語。截至目前，泰國共建有16所孔子學院，20個孔子課堂，累計1.7萬餘名漢語教師志願者在泰國73個府的1000餘所大、中小學任教，漢語學生人數快速增長至100餘萬名。



來自三亞學院漢語言文學（公關與文秘）專業的大四學生徐超萍，與泰國留學生結為朋友，在交流期間，泰語的魅力使她對泰國產生濃厚興趣。她說，擔任漢語教師志願者光榮而自豪，她希望能到泰國傳播漢語，同時更深入地了解泰國文化。



廣西民族大學相思湖學院泰語專業的學生韋紀君亦申請到泰國擔任漢語教師志願者。她曾赴泰國學習近一年時間，對泰國民風民俗、飲食文化印象深刻。她說，她希望能在教學活動中向泰國友人傳遞中國文化，讓他們真正了解中國。



廣西民族大學與東盟國家聯繫緊密，是一所以“民族性、區域性、國際性”為辦學特色的綜合性高等院校，借助毗鄰東盟的優勢，已發展成為在國內外頗具知名度的東南亞語種人才培養基地。截至目前，該校已派出1200餘名漢語教師志願者赴海外進行涉外教育、跨文化交際等工作。



（來源：中國新聞網）