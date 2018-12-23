改革先鋒孫永才：擦亮高端裝備金色名片

中評社北京12月23日電／今年11月，首屆中國國際進口博覽會中國館內，看著“復興號”動車組，中國中車總經理孫永才難掩興奮之情：“我們將一如既往地全力打造高端裝備金色名片。”



1988年5月，德國高鐵ICE以406公里的時速創下世界紀錄。當時，中國鐵路平均運行時速約50公里。孫永才入職大連機車車輛廠不足一年，便全身心投入到柴油機技術研究中。



1997年起，中國鐵路連續六次大提速，一大批鐵路幹線、鐵路複線及幹線電氣化改造項目快速啟動。時任大連機車車輛廠副廠長的孫永才意識到，機遇來了！從首台韶山7E型交直流機車、首台時速120公里貨運交流電力機車到2008年大功率交流內燃機車、大功率交流電力機車兩大技術平台先後落成，短短10年，孫永才帶領團隊將中國機車技術帶進國際先進行列。



更大的挑戰是中國高鐵列車的研發。2008年，時任北車副總經理、總工程師的孫永才，在新一代CRH380高速動車組研製中提出了“協同創新”的設計理念，25所重點高校、11所一流科研院所、51家國家級實驗室和工程中心以及上萬工程技術人員組成了高鐵研發的“國家隊”。兩年多時間里，他穿梭於研發設計現場、生產線與大山腹地的試驗線。在他的統籌策劃下，CRH380高速動車組研發周期一舉縮短40%，運營速度、安全性、舒適性和節能環保等指標達到世界領先水平。這個車型的“和諧號”成為京滬、京哈等高鐵幹線的主力軍。



2014年，孫永才參與研發時速350公里的中國標準動車組。他組織研發團隊在掌握動車組九大關鍵技術和十項配套技術的基礎上進行優化提升，歷經503項仿真計算、5278項地面試驗、2362項線路試驗，“復興號”問世了！



如今，中車產品服務全球六大洲104個國家和地區，基本覆蓋了“一帶一路”沿線國家，83%擁有鐵路的國家都運行著中車的產品。



（來源：人民日報）