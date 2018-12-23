把粉絲當韭菜割　情感大號騙粉絲“入坑”

中評社北京12月23日電／近日，有媒體報道，情感大V“故姐”從2018年11月以來，在推文中植入四款理財APP的廣告，一邊兜售情感雞湯，一邊允諾高收益回報，不少粉絲將錢投了進去。可僅一個多月，這四款產品就像人間蒸發一般，陸續出現系統癱瘓情況，無法正常打開。



這年頭，“影響力變現”是很多自媒體大號的生存途徑。就情感領域的大號“故姐”而言，擁有90萬粉絲，日榜排名一度高過情感大V咪蒙，分分鐘就能搞出一篇10W＋的爆款文章……這些讓其頗具社會影響力，甚至能“登高一呼，應者如雲”。



影響力不僅是變現籌碼，還意味著責任。可包括“故姐”在內的有些頭部大號卻堪稱“無知者無畏”，有些公號推送的理財APP廣告鏈接，年化率從365%到1664%不等，被網友戲稱為“販毒式理財”。稍微用腦子想想就該明白，除了販毒、搶劫，這做什麼生意，年化率能達到1664%？



說到底，有些錢，不能賺。有些苦心經營多年、靠內容積攢起大量粉絲的大號，如今居然到了靠推薦理財騙局為生的地步，這看似掏空的是粉絲的錢包，實則掏空自身的信譽。



“故姐”公號的法人曾在受訪時說，在內容為王的時代，自媒體的傳播勢頭和盈利浪潮已顯露頽勢，觸及天花板後，我們想的不應該是怎麼在最後賺一筆，而是如何讓新事物取代舊事物，重新喚醒粉絲的活力。可現實就是如此反諷：他們就是在天花板上撈最後一筆。



任何商業模式在經歷了最初的風口後，都可能遭遇瓶頸期或轉型期，但越是這種時候，越要堅守底線。直接撕掉往昔情感大號的溫柔面紗，把粉絲當韭菜割，吃相未免太難看。



“把我們都給坑了，删除文章就完了？”粉絲的聲討，無疑指出了部分現實問題。對這類騙粉絲“入坑”P2P的做法，顯然不是删稿就能了結的，這些助紂為虐的發布平台該擔何責，顯然需要監管層面以及時亮劍之舉作出回應，以儆效尤。



（來源：新京報）