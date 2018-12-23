江西兩家企業混洗醫院布草被責令停業整頓

中評社北京12月23日電／昨日，記者從江西省洗滌行業協會獲悉，此前新京報曝光的南昌兩家醫療布草洗滌企業分別被有關部門作出責令整改、停業整頓等處罰。



17日，新京報刊發了《記者臥底江西三甲醫院洗滌廠床單手術服混洗遭污染》的報道，曝光了南昌市順達洗滌服務中心和南昌市豐源洗滌有限公司存在混洗等不規範現象。



據南昌衛計委官網12月22日通報，南昌市順達洗滌服務中心存在醫用織物接收未分類、廠區未設置功能性分區、污染區與清潔區之間未設置隔離隔斷；沒有防塵、防蠅、防鼠等有害生物防治設施；存在醫用織物混洗現象；相關管理制度不健全，無風險責任協議書和微生物監測報告；所使用消毒劑符合醫用織物洗滌要求，但索證不全，未提供所用消毒劑生產廠家相關證明等問題。



通報稱，南昌市醫源洗滌有限公司（曾用名南昌市豐源洗滌有限公司）存在醫用織物接收未分類；生產廠區地面臟亂、有污水；未設置污染區、清潔區等功能區域，織物隨意堆放在地面、推車內；洗衣機上未張貼明顯分類清洗標識，對織物未做到分類清洗；沒有防塵、防蠅、防鼠等有害生物防治設施；沒有相關管理制度、風險責任協議書和微生物監測報告；所使用消毒劑符合醫用織物洗滌要求，但索證不全，未提供所用消毒劑生產廠家相關證明；現場檢查時，其已經停產，未發現工作人員與清潔織物，未發現工作人員崗前培訓資料等問題。



南昌衛計委官網通報稱，新建區市場監管局、衛生計生委對南昌市順達洗滌服務中心作出責令限期整改處罰；東湖區市場監管局、衛生計生委對南昌市醫源洗滌有限公司作出責令改正、停業整頓的處罰。



（來源：新京報）



