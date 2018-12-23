買人工馴養費氏情侶鸚鵡 水族館老板獲刑

中評社北京12月23日電／今年5月，江西貴溪市一家水族館的老板邱國榮，從一家花鳥店中購買8只費氏情侶鸚鵡和4只鷯哥，後被當地檢方以非法收購、出售瀕危野生動物罪提起公訴。12月21日上午，該案在貴溪市法院宣判。法院以邱國榮犯非法收購、出售瀕危野生動物罪，判處其有期徒刑兩年；向邱國榮出售鸚鵡的花鳥店老板萬某龍則被判處有期徒刑1年6個月，緩刑兩年。



水族館老板買鸚鵡被抓



今年43歲的邱國榮是江西貴溪人。2016年10月，他開了家寵物店“國榮水族館”，平時主要經營一些花草、金魚、水族缸、烏龜、兔子等。邱國榮的兒子表示，因為店裡缺少兔糧和寵物所需要的物品，今年4月，邱國榮到合作了兩年多的萬某龍的花鳥店進貨。進門的時候，看到花鳥店裡有些鳥類，想著買些鳥類放在自家店門口，可以吸引顧客，他就在花鳥店購買了8只鸚鵡和4只鷯哥，一共花了3800多元。



法院經審理查明，自2014年開始，萬某龍從河南某花鳥市場的竇某、李某處收購鸚鵡等鳥類進行銷售，2016年10月，邱國榮在未辦理野生動物經營許可證及營業執照的情況下，開辦了一家水族館，自2017年8月開始從萬某龍處收購鸚鵡等鳥類進行銷售。



今年5月，貴溪市森林公安接群眾匿名舉報稱花鳥店有畫眉鳥出售。後森林公安在邱國榮的水族館發現10餘個裝有畫眉鳥、鸚鵡等各種鳥類數十只。其中16只畫眉、4只鷯哥、8只費氏情侶鸚鵡屬於《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄Ⅱ中保護的物種。



庭審稱買鳥是為招攬顧客



邱國榮被抓後，供述其店中經營的鳥類除16只畫眉外都是從萬某龍處所購，萬某龍後到森林公安接受調查，稱出售給邱國榮的人工馴養的鳥類都是從河南商丘的竇某、李某處所購。經查，萬某龍收購鳥類的上家持有河南省重點保護野生動物馴養繁殖許可證及河南省野生動物及產品經營許可證。



根據邱國榮的供述，在這些鳥中，16只畫眉鳥是別人放到他這裡寄養的。庭審中，邱國榮稱自己掛在店中的鳥類只是為了招攬顧客，並不是用於銷售。邱國榮的辯護律師認為，邱買的是人工馴養鳥，並非野生。他認為對邱國榮的處罰應該是警告、罰款、吊銷營業執照等行政處罰手段，而不是追究刑事責任。



一審獲刑兩年 當事人將上訴



貴溪市法院認為，邱國榮、萬某龍未經野生動物行政主管部門批准，非法收購出售瀕危野生動物，情節嚴重。兩人的行為依法應處5年以上10年以下有期徒刑，但涉案的費氏情侶鸚鵡均是人工馴養且源頭是合法繁殖，兩人的行為危害性相對小於非法收購、出售純野外生長、繁殖的鸚鵡，法院對兩人在法定刑以下量刑，並報最高法核准。



貴溪法院以邱國榮犯非法收購、出售瀕危野生動物罪，判處其有期徒刑兩年，罰金1萬元，萬某龍則被判處有期徒刑1年6個月，緩刑兩年，罰金1萬元。



邱國榮的家屬表示，他們將提出上訴。



（來源：北京青年報）