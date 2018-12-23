黃岡警方摧毀非法采砂犯罪團夥

中評社北京12月23日電／大別山深處一環保建材公司，其實是“采砂廠”，日夜不停地盜采長江支流的河砂，堆積起來足足有兩層樓高。湖北省黃岡市警方日前成功摧毀一個非法采砂犯罪團夥，親兄弟3人以環保建材公司為“幌子”，半年時間盜采河砂近15萬方，涉案金額高達2200餘萬元。



2012年，黃岡麻城市鐵門崗鄉的戴氏三兄弟在長江支流舉水河旁，合夥開設了三強新型環保建材有限公司，對外宣稱是以石灰和砂為原料生產灰砂磚。公司緊鄰舉水河河堤，周圍又沒有村民居住，位置十分偏僻。三兄弟自認為無人能發覺，便萌生了“發橫財”的念頭，把目光瞄向了近在咫尺的舉水河內的河砂。



從2017年開始，三兄弟以三強新型環保建材有限公司為掩護，投資自建了兩條采砂船，除汛期以外，日夜不停地在附近舉水河內盜采河砂。為了便於轉運河砂，三兄弟還私自在舉水河段修建3條下河的通道，同時降低河堤的坡度，拓寬道路，便於載重車輛進入運輸。三兄弟還專門鋪設了管道，管道一直延伸到采砂船上，另一端從河堤中部穿堤而過，瘋狂盜采河砂，大量進行囤積。



麻城市公安局偵查發現，僅從2017年9月至2018年4月期間，戴氏三兄弟在禁采區範圍內采砂，後將所采河砂轉運至公司附近囤積銷售。沒多久，公司已堆放不下了，三兄弟就直接霸占附近村民52.86畝耕地用於堆放。現場盜采的河砂已堆積成山，足足有兩層樓高。經測量，總體積達144304立方米。



戴氏三兄弟白天采砂，晚上聯繫賣家進行銷售。由於三兄弟家族勢力大，當地老百姓對他們的違法犯罪行為敢怒不敢言。他們盜采的河砂在當地零售價約為每立方30元，但經過層層倒手，銷往周邊的武漢市場，價格就接連翻番，漲至150元每立方米，甚至更高。



辦案民警介紹，由於盜采河砂的載重汽車基本上超限超載超速，其途經的道路被嚴重破壞，河堤被碾壓得坑坑窪窪，破敗不堪，直接影響到防汛安全。同時，舉水河內被挖成了大大小小的深坑，形成了許多漩渦，有些漩渦深度達到10米，很容易發生意外。



目前，這個三兄弟組成的非法采礦犯罪團夥，已有2人被抓獲，並被移送起訴，另外1人已被麻城警方網上追逃。案件正在進一步辦理中。



黃岡市公安局有關負責人表示，近段時間，隨著河砂價格的不斷攀升，高額的利潤讓一些不法分子蠢蠢欲動，盜采河砂犯罪行為有所抬頭，他們將加強偵查，重拳出擊，保護好長江生態環境安全。



（來源：新華網）



