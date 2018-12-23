“亮碧思”披上新外衣 以區塊鏈之名行騙

中評社北京12月23日電／記者從深圳市公安局獲悉，曾被查處的“亮碧思”傳銷團夥又現新花樣，打著區塊鏈之名誘騙受害人投資。當地警方近日將犯罪嫌疑人曾某（女，39歲）抓獲，這是自去年警方破獲該傳銷案以來抓獲的第37名涉案嫌疑人。



2017年，深圳警方破獲一個打著銷售“亮碧思”洗髮水等日化產品旗號的傳銷團夥，抓獲部分團夥成員。該團夥以商務考察為由，誘騙受害者前往香港“亮碧思”某活動地點，並使其接受不間斷宣講，繳納上萬元費用，成為“亮碧思”洗髮水等日化產品的“經銷商”，最終陷入傳銷。



自2017年受到警方打擊，加之市民甄別防範意識不斷增強，“亮碧思”傳銷團夥蟄伏了一段時間。然而，今年以來，相關違法犯罪人員給自己披上時髦的“區塊鏈”外衣，繼續進行傳銷活動。



警方調查發現，“亮碧思”傳銷人員通過搭建虛擬平台，以投資“挖礦（利用電腦產出比特幣的過程）”的形式，聲稱“只有交錢才能具備相應的挖礦資格”“充錢才有挖礦的工具”“充錢才能提升自己的級別”等，以此誘騙受害人投資。



據警方介紹，該傳銷團夥人員首先帶著受害人體驗豪車豪宅、豪華聚會、名貴首飾等生活，並主動送上關懷，讓其感受到溫暖和安全。在獲得對方信任後，就帶其到香港參加宣講，然後利用受害人對“區塊鏈”概念模糊，將其錢財“忽悠”出來。雖然“亮碧思”傳銷的媒介已由過去的洗髮水變成了虛擬平台，但只是披上了“區塊鏈”的外衣，其高額獎金誘惑、拉人頭、發展下線的典型傳銷模式並沒有變。



警方提醒，傳銷無論如何變化，其本質總離不開“交錢”“發展下線”這些標簽，一旦發現自己或親友陷入傳銷，應及時報警。



（來源：新華網）