謝霆鋒離婚6年後說了這句話

中評社北京12月23日電／據台灣媒體《東森新聞》報道，男星謝霆鋒近期主持戶外美食節目《鋒味》第二季，每集都會邀請不同特別嘉賓，到不同的城市品嘗當地美食，也會進行交流。



在最新一期節目中，他與宋茜去了捷克，還到當地一名老太太的家做菜，期間他聽到老太太的婚姻故事後，有感而發也聊到了自己的感情觀。



謝霆鋒與宋茜到捷克當地一名老奶奶的家進行美食交流，該名80幾歲的老奶奶在是一名大陸人，不過早已定居在捷克，老奶奶雖然在當地住了60多年，但依舊想念北京食物的味道，因此兩人特別為老奶奶下厨，為對方煮出家鄉的味道。



在三人一起用餐期間，老奶奶突然問了謝霆鋒“你結婚了嗎？”他尷尬地愣了一下，倒吸一口氣稱：“還沒！”這時候身旁的人都已經笑翻，雖然不明所以，老奶奶開始分享起自己的戀愛故事，她在20多歲那年愛上了來自捷克的丈夫，之後就搬到了捷克定居，但是老公卻走得比自己早，於是她在家裡的各個角落都擺滿老公的照片，希望無時無刻都可以看到對方，在說這番話時，她眼裡盡是甜蜜的笑意，說畢後卻若有所思地轉過頭去，似乎有股淡淡地惆悵感。



最後，老奶奶苦勸在場衆人：“你們要好好保護你的妻子，保護你們的丈夫，因為你們老的時候，一個人是非常孤獨的，只有你們的老伴，才能讓你們心裡頭安靜，真的。”聽完這番話，謝霆鋒忍不住感慨，“她忠告我們一定要珍惜我們身邊的人，能够珍惜的時候就珍惜，但是要放的時候，也真的得放。”



謝霆鋒與張柏芝離婚超6年，女方先前剛認了產下第三胎，雖然并未透露孩子的爸身份，但她如今也把所有的心思放在三個小孩身上，感情也有了寄托，而謝霆鋒與王菲的感情至今依舊甜蜜穩定，小倆口都有了著落，這次他罕見在節目中談及自己的感情，掀起不少熱議，網友猜測他所說的一番話，是在指與張柏芝的一段情。



（來源：東森新聞雲）