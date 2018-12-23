厲以寧：无結構性改革，經濟再怎麼也上不去

厲以寧在北大光華新年論壇上發表演講。 中評社北京12月23日電／經濟學家厲以寧又一次在北大光華新年論壇上開講。



12月23日，剛收獲“改革先鋒”的北大光華管理學院名譽院長厲以寧出席第十二屆北大光華新年論壇并發表演講，6分鐘的講話中他著重強調了結構性改革的重要性和不易性。



“如果沒有結構性改革，經濟實力再怎麼也上不去。結構比總量重要得多。”他說。



厲以寧舉了兩個例子：1840年，英國對中國發動鴉片戰爭。當時，中國GDP總量比英國大很多，GDP總量大并不足以讓中國抵禦外辱。英國的代表性產品是軍艦、火槍、火炮，而中國則是絲綢、茶葉、桐油、瓷器。



“從整體經濟實力看，中國是遠遠落後的。歐洲大陸在1840年代以後也都意識到了，一定要改革，一定要充實GDP的內涵，這一點在中國是沒有的。”



厲以寧說，從這個例子可以看出，今天中國要進一步發展經濟，一定要把路綫搞對，路綫已經不是從前的靠引進人家的機器設備，而是要跟上世界的潮流，解決結構性問題。



另一個例子是在1894年的甲午戰爭，“當時中國的海軍實力和日本相比差別不大，甲午戰爭失敗不在於海軍，而在於陸軍。陸軍見到日本人，一打就跑，從鴨綠江退到把遼寧的大部分拱手相讓。”



他說，這說明的是制度問題，光引進國外的東西，沒有制度的改變跟它相適應相匹配，同樣不能够解決缺點、不足。



厲以寧指出，不要認為結構性改革很容易做，從歷史看，結構性改革是不容易的，不是通過標語、采訪觀點，要埋頭做。結構性改革一定要跟改革開放連在一起，這樣我們的經濟才能走上新路。



（來源：澎湃新聞）