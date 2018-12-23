2019年A股或迎“復興牛”

中評社北京12月23日電／樂觀派：A股將迎未來“復興牛”起點



對於2019年A股走勢，中信證券持樂觀態度，認為A股在2019年將迎來未來3－5年復興牛的起點；在盈利、政策和流動性影響下，預計大盤在一季度盤整，二季度開始逐漸進入盈利和估值修復共振的上行階段，下半年迎來轉機；政策預期逐步明朗，市場流動性前低後高。



“我們認為2019年A股市場流動性將呈現出逐季改善的節奏。質押造成的流動性風險也會從明年起逐季緩解；保險資金將成為貫穿全年的增量資金；下半年起，外資增配A股的節奏會加快。”中信證券在研報中表示。



從市場資金的角度來看，康莊資本董事長常士杉認為，從流入資金來看，海外資金2019年可能會帶來8000億元增量，其中MSCI可能帶來4600億元，滬倫通可能也會帶來2500億元以上。而養老金、險資、公私募基金、上市公司回購合計增量約在6100億元至8600億元，此外個人投資者也會帶來一定的增量資金。除去資金流出，2019年A股市場淨流入資金或在7000億元以上。他認為只要個股足夠便宜和有投資價值，就有望受到追捧，大批優質公司長期仍將走出長牛行情。



中信建投證券策略首席分析師張玉龍表示，2019年股票市場低位波動，具備中長期戰略配置價值。預期股票市場在三四季度將逐步走高。成長板塊引領的結構性投資機會是資本市場的主線。



招商證券也持相似觀點，招商證券首席策略分析師張夏認為，A股明年上半年面臨經濟下行和流動性寬鬆的“下行式寬鬆” 的局面，若年中社融增速大幅回升，經濟有望企穩。政策“風” 漸暖，2019年資本市場將迎來新時代，資金持續流出的局面將會逐漸扭轉。在這樣的環境下，上半年A股中小市值風格有望占優；若下半年社融增速回升，則A股整體都會有更好表現。預判全年走勢呈現“ N” 字型震蕩上行。



西南證券則直接指出，2019年創業板指有望呈現震蕩向上格局，上證指數則相對創業板指較弱，呈現箱體震蕩格局。2019年上證指數有望達到3200點，創業板指有望回歸1700點。



審慎派：2019年是市場快速回落之後的磨底年



與市場普遍預期的2019年經濟與A股上半年探底，下半年開啟牛市不同，申萬宏源判斷2019年為磨底年，傾向於對這次經濟底部運行的長期性要有充分的預期，做充分的準備。



其研報稱，相比2018年是一個“快跌尋底年”， 2019年則可能是一個“磨底年”，基本面趨勢依然向下，但下行幅度可控。2019年市場回落的幅度小於2018年，結構性機會多於2018年，這樣的格局神似2011年之後的2012年。



中金公司也表示謹慎樂觀，認為在增長繼續下行、政策逐步托底等基本面與政策交互演變影響下，當前到2019年底的股市或會經歷風險繼續釋放與機會顯現的階段，時機把握較為關鍵。



中金公司具體解釋稱，增長將經歷繼續下行到企穩的過程，改革挖潛、提效緊迫性提高；外需放緩、房地產市場降溫等帶來壓力，增長可能繼續放緩；政策約束增多、到目前為止實際轉變較為溫和，力度有待加強。



中泰證券首席經濟學家李迅雷認為，2019年全球經濟增速大概率下行，A股市場在2019年這輪全球經濟增速再度回落的過程中，很難不跌，但大幅下跌的可能性似乎也不大。但估值結構調整的壓力依然存在，因為投資者結構在發生變化，長期資金的比重會上升、機構投資者和海外投資的比重會上升。



關於市場底，海通證券策略首席分析師荀玉根認為，時間規律上，政策底領先市場底領先業績底。雖然政策底已經出現，但目前業績向下趨勢沒變，且回顧歷史上政策轉向，市場底出現的信號是政策落到實處，並開始對基本面發揮效用，但此次政策效果仍需等待信用寬鬆信號及減稅措施落地。



國海證券預測，2019年A股市場將在底部區域運行較長時間，全年上證綜指運行區間可能在 2300點－2900點。



高端製造、5G等新經濟方向明年受關注



對於2019年A股市場存在的機會，各家機構也都給出了自己的判斷。



在配置建議上，中信證券建議聚焦結構轉型，擁抱高端製造和服務業。



高端製造方面，其看好以汽車零部件、工程機械和光伏為代表的具備全球競爭力的高端裝備製造，以半導體、工業機器人為代表的自主可控設備／核心零部件，以5G為代表的新基礎設施以及以新能源車（產業鏈）、智能家居為代表的新興消費品製造。



詳細來看，消費性服務看點是改革推動市場化供給側調整，看好醫療服務、保險服務和教育；另外可以關注連鎖餐飲、旅遊休閑、物業管理。生產性服務業（企業服務）看點是對外開放以競爭促進發展，看好企業雲服務、軟件／存儲服務、商業信息服務等。



投資機會方面，廣發證券認為2019年A股風格轉向較為均衡，小市值真成長彈性更大。行業配置圍繞盈利逆周期＋政策逆周期兩條主線。2019年，相對業績、流動性與監管周期都轉向有利於成長風格，但需等待年報商譽減值集中釋放，小市值真成長孕育大牛股。北向資金仍將流入，價值風格需等待盈利下滑壓力減輕。



廣發證券建議行業配置：（1）盈利逆周期—原材料成本下行（火電、生活用紙）、利率下行（水電）、景氣趨勢逆周期（畜禽養殖、遊戲、雲計算、軍工）；（2）政策逆周期—減稅降費（建築、軍工）、傳統與新興基建提速（電氣設備、基建、5G）、民企紓困潛在加杠杆高端製造業（軍工、計算機）。主題投資捕捉體系性與產業性主題增量線索。傳統基建（新疆）與區域戰略（長三角一體化／上海自貿區），技術周期拐點（5G、雲計算）。



中金公司給出如下三方面投資建議。



一是逢低吸納符合中國消費升級與產業升級趨勢的優質龍頭，當前建議在包括醫藥、家電、輕工、餐飲旅遊等領域精選個股，同時也關注食品飲料、汽車及零部件、TMT等泛消費類板塊更好的買入時點。



二是關注下跌時間長、幅度大、估值低、預期已經較為悲觀的部分板塊邊際改善機會，包括券商、保險、軍工、部分新能源等。



中金公司同時表示，相對看淡近年受供給側改革支持、未來需求放緩更明顯、估值風險釋放尚不充分的板塊。



中泰證券首席經濟學家李迅雷判斷，2019年A股市場仍要堅持配置高收益的資產，而且是盈利模式非常靠譜的資產。



他認為，從未來看，我國在市場經濟的路上會越來越規範，法制也會越來越健全，靠補貼、偷漏稅或監管和制度套利等盈利模式均存在很大風險，與此相關的上市公司的估值水平會大幅下調。



（中新經緯）