撤或不撤 美從敘利亞撤軍為何如此有爭議？

中評社北京12月23日電／12月19日，美國國防部官員透露，美國正計劃全面且迅速地從敘利亞撤軍。隨後，白宮發言人桑德斯發表聲明稱，隨著在敘利亞打擊極端組織的戰事取得成果，美國已經開始撤回敘利亞境內的美軍。由此可知，雖然撤軍的詳細計劃、完成時間等尚不得而知，但從敘利亞撤軍應該說是一個可以確定的事。然而，無論是在美國國內，還是在美國與其盟友之間，對於是否從敘利亞撤軍都很有爭議。之所以如此，因為從敘利亞撤軍與否牽扯到三方面問題。



首先，“伊斯蘭國”是否仍是一個威脅，是否仍需美國在敘利亞保留駐軍？



眾所周知，自2014年崛起以來，“伊斯蘭國”四處擴張、滲透和施恐，成為禍亂中東乃至全世界的一大危險源，美國及其西方盟友也成為“伊斯蘭國”滲透和施恐的重要對象。在此背景下，奧巴馬政府聯合盟友、夥伴對“伊斯蘭國”發起反擊。在各方因素綜合作用下，“伊斯蘭國”節節敗退，至2017年底喪失了其所謂“首都”拉卡及大片控制區。



依照特朗普和桑德斯的說詞，美國決定從敘利亞撤軍是因為美國“贏得了打擊‘伊斯蘭國’的勝利”。然而，依照美國軍方的觀點，聯軍雖然解放了“伊斯蘭國”盤踞的地盤，但“打擊‘伊斯蘭國’的行動尚未結束”。美國參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）也表示，這一計劃“大錯特錯”，會讓“伊斯蘭國”卷土重來，讓美國在該地區的盟友面臨“極大危險”。



英國也認為“伊斯蘭國”已經演變成其他形式的極端主義，仍是一個威脅，反“伊斯蘭國”聯盟“仍有很多工作要做”，“在敘利亞的軍事進展並不意味著打擊當地極端組織勢力活動的終結”。潛台詞就是美軍要繼續留在敘利亞，要繼續用軍事手段打擊“伊斯蘭國”及其他恐怖組織才行。



其次，如何對待阿薩德政權，如何解決敘利亞亂局？



雖然特朗普表示“我們在敘利亞擊敗了‘伊斯蘭國’，這是美軍留在那裡的唯一理由”，但問題顯然沒有那樣簡單。眾所周知，敘利亞危機爆發後，美國一度堅持要求阿薩德下台。此後，美國對此問題的立場時有反覆，特朗普政府一會表示不再堅持阿薩德必須下台，一會宣稱將阿薩德趕下台是美國的“首要任務”。近日，美國敘利亞問題特別代表詹姆斯·傑弗裡（James Jeffrey）稱，“我們希望看到一個完全不同的政權，這不是政權更迭，我們不是要推翻阿薩德。”這表明，特朗普政府至少目前已經不再堅持阿薩德必須下台，對敘利亞問題的重視度也在下降。



然而，一個不容忽視的問題是，如果美軍真的完全撤出敘利亞，那麼美國在敘利亞問題上的籌碼和發言權將會更少，阿薩德政府、俄羅斯及伊朗的發言權將大增。那麼，敘利亞問題很可能會朝著一個有利於阿薩德政府及俄羅斯的方向發展，就沒美國什麼事了。美國參議員賈德納（Cory Gardner）表示，美國是唯一能夠阻止俄羅斯、伊朗及其代理人控制敘利亞的國家，撤軍將助長該地區“壞人”的氣焰。法國媒體評論稱，首先將從美國撤軍獲益的毫無疑問是普京支持下的阿薩德政權，美軍的離去同樣意味著伊朗通過敘利亞插手中東事務能力的增強。



第三，美國繼續留在中東，還是從中東“脫身”？



美國在敘利亞的駐軍雖然只有2000人，但有很強的象徵意義，既象徵著美國對敘利亞問題的介入，某種程度上也是美國對中東事務保持介入、繼續維持對中東地區盟友安全承諾的象徵。因此，美國從敘利亞撤軍問題不由讓人聯想到美國的中東政策。



眾所周知，依照特朗普政府發布的《國家安全戰略》報告和《國防戰略》報告，美國正在將國家安全戰略重點從反恐轉向應對大國競爭，並將“印太地區”放在了其地區戰略中的首位。此後，美國媒體多次曝出美國要減少在中東地區駐軍並向印太地區增兵的消息。聯想到奧巴馬政府曾為了推進“亞太再平衡”，決定從伊拉克和阿富汗撤軍，並減少在中東的資源投入，不由讓人對特朗普政府的中東政策產生疑問，難道特朗普要從中東“脫身”嗎？



美國參議員盧比奧（Marco Rubio）表示，這一決定是個嚴重錯誤，將產生難以置信的後果；這麼做可能會引發更廣泛的衝突，讓美國也陷入其中，影響我們在該地區的親密盟友－以色列。



由此可知，美國從敘利亞撤軍問題事關重大，牽扯面廣，一拍腦袋就做決定顯然不行。對於美國從敘利亞撤軍的步伐及其相關影響，還需要繼續觀察。



（來源：中國網）