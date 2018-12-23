印尼遭海嘯襲擊至少43人遇難　

中評社北京12月23日電／當地時間22日晚，印尼巽他海峽發生海嘯，根據印尼國家減災署發言人蘇托波公布的最新數據，海嘯已經導致至少43人遇難，數百人受傷，海峽附近的萬丹省受害最為嚴重。



【印尼當局：或系火山活動引發】



印尼氣象氣候地球物理局表示，此次海嘯並非地震引起，而很可能是喀拉喀托火山（Krakatoa）活動加上滿月潮汐的雙重現象所引起。



蘇托波稱，海嘯發生於雅加達時間22日21時27分，受災最嚴重的是萬丹省的西冷、板底蘭以及楠榜省部分海岸地區。他還表示，此次海嘯導致數百座房屋受損，2人失蹤。



據當地救災官員發布的片段所見，海嘯過後當地房屋被水淹沒，而街上也滿布被洪水衝翻的汽車，可謂一片狼藉。



【目擊者：巨浪突然襲擊海灘】



一名在當地拍攝火山動態的挪威攝影師安德森表示，當他在海灘拍攝火山動態期間，突然看到一股巨浪湧至，迫使他迅速逃離海灘。



安德森表示，巨浪衝上海灘並在進入陸地15至20米左右才消散。之後另一股更強的巨浪湧到，並衝向安德森居住的酒店範圍，期間將部分車輛衝倒。他與家人成功經過森林小路逃往高地，都沒受傷。安德森也透露，這次海嘯導致部分當地基建及設施受到破壞。



巽他海峽位於印尼爪哇島及蘇門答臘島間，西部靠近爪哇海溝。喀拉喀托火山位於巽他海峽中。



印尼氣象氣候地球物理局表示，喀拉喀托火山最近相當活躍，本月21日噴發時間長達2分12秒，形成高達400米的火山雲。該局當時已發布警告，呼籲民眾勿靠近火山方圓2公里內地區。



（來源：中國新聞網）