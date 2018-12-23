“聖誕節奇跡”未現！美政府如期“關門”

中評社北京12月23日電／美國國會參議院和眾議院21日晚休會，涉及特定撥款項目沒有達成金額相對接近的預算方案，無法滿足總統唐納德·特朗普就美國與墨西哥之間修建邊界隔離墻所提資金要求，部分聯邦政府機構因而從22日零時起“關門”，80萬名雇員將被迫無薪上崗或者因為無法領取工資而歇工。



【國會休會】



眾議院21日晚7時前休會，參議院一個小時後休會，沒有表決眾議院前一天通過的臨時預算撥款法案。



參院19日晚通過另一份臨時撥款法案，以確保政府正常運轉至明年2月8日，但不包含“建墻費”。共和黨籍總統特朗普20日放話，不會簽署不含建墻費用的臨時撥款法案。共和黨控制的眾院當晚通過一份包含建墻費的臨時撥款法案，參院民主黨人堅決反對。



特朗普先前要求國會批准50億美元建墻撥款，以履行2016年競選總統時的承諾。這一提議在參眾兩院都沒有贏得足夠支持。按法新社的說法，如果國會通過包含建墻費用的臨時撥款法案，那將是“聖誕節奇跡”。



副總統邁克·彭斯、白宮預算局局長米克·馬爾瓦尼和特朗普的女婿、白宮高級顧問賈裡德·庫什納21日在國會大樓與民主、共和兩黨高層討價還價數小時，沒有達成妥協。



參院撥款委員會主席、共和黨人理查德·謝爾比21日晚告訴媒體記者：“我們沒有達成協議，仍在談。”



22日是星期六，參眾兩院將罕見複會。一些眾議員說，一旦需要表決撥款法案，會提前24小時得到通知。



【政府“停擺”】



國土安全部等部分聯邦政府機構現有撥款21日午夜前到期。從美國東部時間22日零時（北京時間13時）開始，這些機構如期“停擺”。



“停擺”將影響80萬聯邦政府雇員，其中大約42萬人屬於“核心崗位”，聖誕節來臨前將無薪上崗，其餘38萬人因為領不到工資而不得不在家休息。



歇工的政府雇員包括國家航空航天局幾乎所有雇員、國內收入署5.2萬名雇員、國家公園管理局八成雇員。



依照美國法律，聯邦政府停擺只影響非核心部門的運營，軍隊、國會、邊防、公共安全、獄警、空中交通調度、印鈔造幣等核心部門不受衝擊。



白宮說，總統取消21日赴佛羅里達州度假。他當天說，已對“停擺”做了準備，但不希望“停擺”時間過長。



這是美國政府今年第三次“關門”。一年內三次“停擺”，為將近40年來第一次。



今年1月，因民主黨拒絕接受任何不與“童年抵美者暫緩遣返”計劃掛鈎的臨時撥款法案、而共和黨拒絕“捆綁”，政府“停擺”69個小時。2月8日，參院就另外一份臨時撥款法案表決前，一名共和黨籍參議員突然發難，反對其中涉及增加赤字的部分並拒絕投票，導致聯邦政府2月9日零時陷入技術性“停擺”數小時。有驚無險的是，參院和眾院在9日聯邦政府雇員上班前表決通過臨時撥款法案。



（來源：新華網）