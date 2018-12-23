年底這次全國人大常委會傳遞出哪些信息？

中評社北京12月23日電／37項議程！會期長達一周！12月23日至29日召開的十三屆全國人大常委會第七次會議，也是2018年最後一次常委會會議，議程之多、內容之重要不同尋常。



此次會議的議程和議題傳遞出哪些信息？記者進行了梳理和分析。



十三屆全國人大常委會加快立法步伐，審議節奏加快、立法數量增多，常委會會議的議題緊緊圍繞黨中央決策部署和百姓所盼所需所想。



這次會議的37項議程中，法律案的審議占“半壁江山”。其中，外商投資法草案提交會議審議。中國對外開放的大門只會越開越大，外商投資立法的加速推進將更好保護在華外商投資企業的合法權益，保持外資政策穩定、公平、透明、可預期，增強外國投資者的投資信心。



民法典各分編草案提交全國人大常委會審議並公開徵求意見以來，社會各界反映十分熱烈。根據民法典編纂工作計劃和安排，各分編草案將拆分為幾個單元進行若干次審議和修改完善，本次會議將繼續審議民法典合同編草案和侵權責任編草案。



這次會議上頗受關注的法律案，還有涉及廣大農民的農村土地承包法修正案草案和耕地占用稅法草案、購車人十分關心的車輛購置稅法草案、直接關係公共衛生安全的疫苗管理法草案，都與人民群眾切身利益息息相關。



從黨中央到基層群眾，建設美麗中國已經成為共識。此次會議將聽取和審議全國人大常委會執法檢查組關於檢查海洋環境保護法實施情況的報告，審議國務院關於發展海洋經濟加快建設海洋強國工作情況的報告，這是十三屆全國人大常委會堅決依法推動打好污染防治攻堅戰的一項重要舉措，是今年全國人大常委會監督工作的重要內容。



同時，這次會議將聽取和審議國務院3個有關改革試點情況的報告，包括關於生育保險和職工基本醫療保險合併實施試點情況的總結報告，關於全國農村承包土地的經營權和農民住房財產權抵押貸款試點情況的總結報告，關於農村土地徵收、集體經營性建設用地入市、宅基地制度改革試點情況的總結報告。



改革和法治，如鳥之兩翼、車之兩輪。全國人大常委會聽取審議改革試點工作情況報告，加強對改革試點的監督和成效評估，將使法治與改革更加相得益彰。



值得關注的是，這次會議還將聽取和審議國務院關於財政醫療衛生資金分配和使用情況的報告，並結合審議報告針對相關工作開展專題詢問。屆時，相關部門負責人將直面全國人大常委會委員和全國人大代表，回答提問、接受監督。



歲末年初，新一年的全國兩會也漸行漸近。今年舉行的最後一次全國人大常委會會議，除了審議全國人大部分專門委員會關於十三屆全國人大一次會議主席團交付審議的代表提出的議案審議結果的報告，聽取全國人大常委會辦公廳、國務院扶貧辦關於十三屆全國人大一次會議代表建議、批評和意見辦理情況的報告等議程，還將確定明年全國人代會，也就是十三屆全國人大二次會議的召開時間等，值得大家期待。



（來源：新華網 ）



