日媒：富士康計劃投資90億美元珠海建芯片廠

中評社香港12月23日電／美國蘋果公司主要承包商台灣富士康科技集團，據報正準備在中國珠海建造一個價值90億美元的芯片製造廠，目前相關談判已進入最後階段。



據《日本經濟新聞》前天引述匿名知情人士報道，這個新的芯片工廠預計2020年開工建造，將被列為中國最頂尖的高科技項目之一，其中大部分投資將由珠海市政府通過補貼和稅收減免來承擔。



這也將是富士康在美國威斯康辛州投資100億美元建造液晶顯示面板工廠後的最新大型項目。不過，報道說，這個計劃有可能因政治因素被更改或推遲。



聯合早報援引報道，新工廠將生產用於超高清8K電視和攝像機圖像傳感器的芯片組，以及用於各種工業用傳感器芯片和相關設備。其最終目標是擴大珠海的12英寸芯片工廠，為機器人和自動駕駛汽車製造更先進的芯片。



報道說，富士康一直是蘋果最大的iPhone組裝商，來自蘋果公司的收入占富士康1526.5億美元年總收入的一半。如今在市場對iPhone需求疲軟之際，富士康希望通過這個新項目減少對蘋果的依賴。



知情人士透露，除了為自己生產芯片外，富士康也將接受其他客戶的訂單，並將與芯片代工行業的頂尖企業展開直接競爭。



業內人士也披露，富士康預計將與日本電子公司夏普和珠海市政府成立合資企業，共同開發該項目。富士康早前於2016年收購夏普，這是富士康旗下唯一一家擁有芯片製造經驗的子公司，但夏普在2010年遇到財務問題時，就停止了對半導體技術的開發。