資料圖：日本東京的防衛省總部，自衛隊隊員在“愛國者3型”導彈發射裝置前走過。 中評社北京12月23日電／日本自衛隊自創建以來就十分注重對情報的搜集和保密管理，相關措施也比較完善。圍繞這一話題，日本信息技術專家井上孝司在日刊《軍事研究》2018年7月號（第7期）上發表文章，詳細闡述了當前自衛隊為防止涉密紙質文件和電子資料被竊取而采取的一系列措施，其在理念與技術上具備一定的參考價值。現摘譯部分內容，供讀者研究借鑒。



文章稱，軍事秘密外洩直接導致戰爭敗北、甚至決定一國命運，這樣的事件在歷史上屢見不鮮。日本防衛省和自衛隊有近60萬份秘密級以上的紙質文件，分為3個等級，其中最高等級的“機密文件”和低一級的“極秘文件”，其內容都必須“嚴防死守”，一旦外洩則後果不堪設想。然而隨著文件資料電子化、數字化的普及，近年來通過網絡攻擊竊取電子情報的事件與日俱增，自衛隊在電子文件的認證、檢索、保存、防止洩密和篡改等領域面臨著嚴峻而緊迫的挑戰。



防範紙質文件洩密



對於自衛隊來講，文件資料的妥善保管是無法回避的問題。載有機密情報的文件一旦向外擴散後果很嚴重。在擊沉的敵艦中搜尋密碼本、攻克敵軍指揮所後找到作戰計劃或地圖，這些都是獲取敵方軍事情報的慣用方法。要避免這種事發生，最好的辦法就是在棄艦逃生或放棄己方陣地前將最重要的文件銷毀，和平時期也是如此。不過，雖然自衛隊購置了大量碎紙機，關鍵時候卻未必靠譜。比如1979年伊朗伊斯蘭革命期間，美國大使館將重要文件全部放入碎紙機，但伊朗方面回收後仍將多數文件複原，可見只有將其燒成灰燼才是安全之道。



文章稱，無論平時還是戰時，簡單粗暴地直接竊取對方文件顯然不可取，即使得手，對方也很快會發現。一般而言有經驗的諜報人員從不拿走原件本身，而是用微型相機拍照，這一過程中最重要的一點就是拍照後須將文件原封不動地放好，不然還可能事後被察覺。



要防止紙質文件被盜，最有效的方法就是物理隔絕，即必須有專門保管文件的大樓、房間或金庫，僅允許特殊人員持有密碼或鑰匙，而且只能他們才有權進入上述場所并按規定程序調取文件。當前，自衛隊保管文件用的是3階段號碼電子保險櫃，打開時既需電子密碼，也要有專用鑰匙。此外，自衛隊還設置了自毀程序嚴防洩密，一旦機密重地的門或保險櫃沒有以規定程序打開，文件就會被自動燒毀。



文章指出，對於機密文件保管在哪些場所，同樣要嚴格限定知情人數量，畢竟不掌握存放地點的文件是無法竊取的。但這一手段的弊端在於，以人為節點的控制難以徹底杜絕洩密事件，無法排除鑰匙和密碼被盜或者掌握在外人手中的可能性。