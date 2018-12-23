盧中平：謝長廷重傷外交體系

中評社香港12月23日電／資深媒體人盧中平今天在中國時報撰文說，“外交官之死”悲劇讓我們看到了，懦弱無能的政府將問題都歸罪所謂的假新聞、一個不願公布事實真相的“外交部”，及一心切割卸責的駐日代表其醜陋面貌。



據報道，已往生的駐大阪辦事處長蘇啟誠被“外交部”告知，他害死了謝長廷，事實上，謝長廷的行徑重傷了台灣外交體系，謝長廷的信用與能力已不能勝任駐日代表，蘇啟誠不幸輕生的真相與責任，“外交部”欠台灣人民一份完整、公正的真相報告。



台灣人民純樸、溫和，特別在最優秀的外交官因關西機場風波往生後，大家對蘇處長與他的家屬都感到同情、惋惜、不捨，媒體的報道也逐漸緩和，但謝長廷卻一直不斷挑起蘇處長死因這個最令人傷感也是最敏感的神經。



“外交部”則是全力配合謝長廷，一再駁斥外界的報道不正確，批判假新聞，卻不肯公布調查結果，賠上了“外交部”聲譽，導致內部士氣低落，唯有“外交部”的正式報告或“監察院”的調查，真相才有可能水落石出。



在等待真相的同時，除了謝長廷的個人因素外，還存在一些體制上的問題須嚴肅面對。事件演變至此，只能說是蔡英文及民進黨政府咎由自取，這是蔡英文政府破壞體制，廣派政治任命外交官的必然後果。