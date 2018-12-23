當當李國慶談“劉強東案”：雖殺風景但劃得來

中評社北京12月23日電／ 12月23日上午消息，當當網創始人李國慶談“劉強東案”：1，非性侵，只是婚外性，對股東和員工談不上傷害。2，非婚外情，只是性，對老婆傷害低。3，非嫖娼，對社會風氣負面影響低。望今後學會自我保護，雖殺風景，但劃得來。



此外，李國慶還分享了自己的小經驗：“一次和女性發生關系前，捧著手問：我們不是愛情，你接受嗎？還一次墜入愛河，在泳池相擁問：我們還沒結婚，你接受上床？”



（來源：鳳凰網科技）