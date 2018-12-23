二十年後“反削”老師，根源出在哪？

中評社北京12月23日電／兩個來月前，某地一個小學老師罰站遲到的女生，結果被女生的父親“請”去派出所，待了好幾個小時，這個父親是該派出所的副所長。我當時寫了篇文章，批評副所長恃強淩弱，但我發現讀者并不怎麼關心副所長，反倒展開了一場關於該不該體罰學生的討論。



好些朋友不樂意，覺得小孩子不能太嬌慣，罰個站都受不了，以後還怎麼抗壓。大家對小朋友的抗壓力有點誤解。這都還好，更讓我費解的是，還有朋友追憶起往昔歲月，當初怎麼被老師“蹂躪”，如今又怎麼感激，那些打在身上的板子、踢到身後的“飛腳”，現在想起來，也是老師苦心教自己做人。



對個人來說，能對過去釋然，是件幸福且幸運的事。回憶有時候自帶柔光鏡，過濾掉不愉快的體驗，也可能造成某種錯覺。比如說，你成長了、懂事了，果真是拜挨過的那些打所賜嗎？



發生在河南欒川的“反削”老師鬧劇不同。常堯對體罰自己的張清林老師不僅耿耿於懷，即便二十年過去，心裡的坎兒還是過不去，非要半路攔住老師，把曾經挨過的打打回去。這段打老師的視頻本月中傳開後，學校怒了，寫了封舉報控告書，痛斥常某毆打老師，後來常堯被刑拘了。



學生打老師肯定是不對的，這是個不證自明的道理。可偏偏好多網友都“站”常堯，覺得他情有可原。他的150名鄉親，甚至聯名寫倡議書，擔保“他是個好孩子”。村民們這麼激動，一來是因為常堯確實為大夥兒做過不少好事，二來也是因為那名張老師的口碑確實不怎麼樣。



按照常堯的說法，張老師當年不止一次狠踹他，肆意踐踏他的尊嚴。張老師當年的粗暴，得到了常的一些同學證實。視頻裡，被打的老師也解釋自己當初“年輕氣盛”，但是不是真的如常堯說的那般居心惡劣，外人很難確定。誰說時間能撫平一切？在重複傷痛的心靈裡，那通打向老師的耳光和拳頭，其實已經“蓄謀”了二十年。



網友和村民對常堯的同情，是出於對羞辱性體罰的憎惡，他們不過是在支持低配版的同態複仇，這當然有違現代法治精神。不過，如果討論止於“老師被打是不是活該”，這出鬧劇的收場，就未免草率了。



“穀雨實驗室”的報道為我們展現了故事更豐富的面相。在二十年前的學生眼中，張老師是個“暴君”，打學生打得尤其狠，如今的學生卻覺得張老師挺溫和。常堯打老師那天，甚至覺得老師唯唯諾諾很可憐。張老師沒有表現得囂張跋扈，反倒讓常堯感到失望。“穀雨”的記者很敏銳，觀察到暴力傾向隨著歲月和形勢變易，在師生之間的傳遞和轉移。