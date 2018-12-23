中國在聯合國舞台繼續全力推進多邊主義

中評社北京12月23日電／當今世界面臨百年未有之大變局，支撑第二次世界大戰後國際秩序的多邊主義基石遭到保護主義、單邊主義衝擊和破壞。在聯合國這一重要多邊舞台，中國支持全球化進程，堅守自由貿易體制，維護多邊主義規則，不斷對外釋放擴大開放明確信號，成為維護多邊主義的重要力量。



“中國已經成為多邊世界的一個支柱，為推動多邊主義作出了積極貢獻，”聯合國秘書長古特雷斯接受記者采訪時指出。他特別提到，“一帶一路”倡議不僅涉及經濟合作，也是旨在通過經濟合作改善世界經濟的發展模式，是使全球化更加健康、進而推動國家治理和全球治理的路徑。



“中國提出的構建人類命運共同體理念和‘一帶一路’倡議與聯合國理念高度契合，中國在南南合作、聯合國維和行動、全球消除貧困、應對全球氣候變化、推動朝鮮半島和平進程等方面的貢獻有目共睹。”9月，回顧中國一年來在聯合國的工作時，第72屆聯大主席萊恰克這樣評價。



當月接任萊恰克工作的第73屆聯大主席埃斯皮諾薩也多次在不同場合肯定中國在以聯合國為核心的多邊體系中的重要性。她在接受記者采訪時表示：“從聯大角度看，中國在重大問題凝聚共識方面發揮著非常重要的作用。就共識建設者而言，中國是2030年議程的領導者和推動者。”



今年11月，中國擔任聯合國安理會輪值主席國。在中方的倡議下，安理會舉行了“維護國際和平與安全：加強多邊主義和聯合國作用”公開辯論會。聯合國秘書長古特雷斯以及聯合國主要機構負責人，70多個國家和國際組織的代表出席辯論會并就新形勢下如何加強多邊主義闡釋觀點。



與會各方代表在發言中普遍贊賞中方倡議舉辦此次旨在加強多邊主義和聯合國作用的公開辯論會，認為非常及時、十分重要，重申遵循《聯合國憲章》宗旨和原則，堅持多邊主義，維護國際秩序，共同應對全球挑戰，不斷推動聯合國事業與時俱進，攜手維護國際和平、促進共同發展。



同月，中方還倡議并主持召開了“非洲和平與安全：加強非洲維和行動”公開辯論會。聯合國秘書長古特雷斯以及來自50多個國家與國際組織的代表參加這次辯論會。與會者紛紛表示支持提高非洲維護和平與安全能力，對中國倡議并主持這次會議以及參與非洲維和行動予以積極評價。