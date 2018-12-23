西安13家商戶賣打火機被判侵權需賠過萬

中評社北京12月23日電／11月初，在西安經營水果超市的郭先生，因賣出去數十個打火機收到了法院的傳票。事由為侵犯專利權，同樣收到傳票的還有十多家商店。



十多家商店收到同一公司起訴書



郭先生在高新四路經營一家水果超市，11月5日，他突然收到西安中院發來的傳票，案由為侵害實用型專利權糾紛、侵害外觀設計專利權糾紛。“我拿到傳票都不知道自己侵害了誰的專利，看了起訴書後才知道是因為一款打火機，而且還分成了4份起訴書。”



郭先生說，平時有騎電動車的人來推銷打火機，他就直接從推銷員那裡買了一些進行銷售，被起訴侵權的打火機也是這樣買來的。“7月底有一個四五十歲的男子騎著電動車來推銷打火機，說這個新款砂輪打火機很好賣，我就先買了一大盒，一共有50只。”



12月21日上午，華商報記者來到郭先生經營的超市，看到這款砂輪打火機，顔色以黑、白色為主，包裝樣式都是不同造型的女士漫畫形象。“收到傳票後就沒再賣這款打火機了，現在還剩十多個。”郭先生說。



“我們有一個商品廠家業務員建立的商家要貨微信群，裡面有60多家商店老板，我在群裡問了後才知道，還有十幾家商店也收到了傳票。”郭先生說。



雷先生和陳先生分別在紅廟坡和鳳城五路經營便利店，11月初也收到了法院的傳票，被起訴侵權的打火機也同樣是7月底從一個推銷員手裡購入的。



中院判決一商戶停售侵權產品賠付1．25萬



12月13日，西安中院對郭先生所涉案件做出了判決，第一份判決書顯示，原告寧波某電子科技有限公司起訴郭先生經營的水果超市，侵犯實用新型專利“一種快裝式砂輪打火機”，申請賠償3萬元。中院審理查明後認為，郭先生經營的超市銷售的砂輪打火機侵犯了原告的專利權，判決被告停止銷售侵權產品，并賠償原告經濟損失3500元。