朱光耀：外部環境“複雜嚴峻”的四個不確定性

中評社北京12月23日電／12月19日至21日，中央經濟工作會議在北京舉行。會議強調，在充分肯定成績的同時，要看到經濟運行穩中有變、變中有憂，外部環境複雜嚴峻，經濟面臨下行壓力。這些問題是前進中的問題，既有短期的也有長期的，既有周期性的也有結構性的。



財政部原副部長朱光耀12月23日在第二十屆北大光華新年論壇上對“複雜嚴峻”的外部環境做出解讀。他認為，“複雜嚴峻”體現在四個方面的不確定性，這些不確定性使得“複雜嚴峻”的形勢相互叠加強化，我們一定要堅持穩中求進的工作總基調，以穩定戰勝不確定性。



朱光耀指出，中國面臨的，首先是全球供應鏈整體布局的不確定性，其起因是美國特朗普政府在“美國第一”的口號下，要求制造業回歸美國。



他說，當今世界產業鏈的布局，是第二次世界大戰以後在比較經濟利益學說的原則基礎上，在考慮了資源的配置、勞動力的素質、市場的前景等多種因素之後形成的，是國際跨國公司作出的客觀選擇。世界各國在經濟全球化之下，產業鏈、價值鏈、供應鏈形成了一種有機的也是有序的聯動，保證了全球經濟的有序運轉，在經濟上保障了世界各國經濟可以在相互依存的情況下有序地向前發展，在更廣泛意義上對世界穩定和世界和平有著重大的影響。



“不顧客觀因素形成的產業布局、穩定供應鏈，而強調美國制造業回歸，從經濟規律而言是很難實現的，作為全球第一大經濟體提出這種政策導向，本身就對全球供應鏈的穩定產生了直接影響，突出表現在跨國公司、企業家的信心、投資意向和預期受到影響。”



第二個不確定性是全球規則的不確定性，特別是貿易規則。



朱光耀說，我們多年來一直強調公平、透明、包容、反歧視性的多邊貿易原則。在全球經濟格局中，WTO在貿易方面具備無可替代的重要作用，現在WTO面臨嚴峻挑戰，甚至生死存亡。WTO最為關鍵的上訴機制，一般應該有7個法官，每個法官任職4年，最少要有3名法官在位。由於美方阻撓，法官退休後不能得到及時補充，現在只有3名法官，到明年12月另外兩名也要退休，這意味著WTO最關鍵的仲裁機制將無法運作。