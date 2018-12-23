美國政府停擺首日　特朗普：協商會很漫長

中評社香港12月23日電／美國部分聯邦政府部門停擺首日，總統特朗普說，正持續與民主黨協商來解決預算僵局，但他警告“這可能會很漫長”，同時再次呼籲增強邊界安全，要求國會撥款建造美墨圍牆。



特朗普要求把規模50億美元的美墨邊界築牆經費納入法案，民主黨國會議員則堅決反對，兩方對這筆款項無法達成共識，導致聯邦政府多個部門昨天午夜正式進入關門狀態。



據中央社報道，特朗普今天早上在推特表示：“我在白宮努力工作。”共和黨籍的他說：“我們正和民主黨協商亟需的邊境安全（幫派、毒品、人口販賣等諸多事項），但是這可能會很漫長。”



聯邦參院多數黨領袖麥康奈在議場表示：“參院下次‘形式議事期’從24日週一開始，下次會議則預定在12月27日召開。”



聯邦參院少數黨領袖舒默則砲轟特朗普，怪他導致政府停擺：“特朗普總統，如果你想讓政府運作，就不要那道牆，就這麼簡單明瞭。”



美國重要安全機構大多仍持續運作，但80萬名聯邦政府員工將受影響，眼看耶誕節即將到來，許多人將被迫放無薪假，核心工作者則得做白工。



特朗普所屬的共和黨仍掌控國會兩院，到了明年一月，眾議院將改由民主黨把持。



美國有3/4政府機構的資金到2019年9月底都無虞，包括軍隊和衛生及公共服務部（HHS）；然而，剩餘1/4的單位今起無以為繼。



美國國家航空暨太空總署（NASA）多數職員得回家吃自己，而商務部、國土安全部（DHS）、司法部、農業部及國務院員工也都將受到影響。