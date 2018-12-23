吳敦義：下屆“立委”提名考量能力品德與操守

中評社香港12月23日電／國民黨主席吳敦義今天被問到現任“立委”是否優先提名，他說，現任當然有被優先考量的條件，但仍會考量工作上是否有傑出表現、品德操守是不是沒有瑕疵。此外，對於傳出新北市長朱立倫25日卸任後，當天將同步宣布在新北市成立競選辦公室，吳敦義表示，“我都沒有意見”。



據中央社報道，國民黨九合一選舉贏得15縣市後，黨內多位“太陽”動態備受關注，包括馬英九、王金平、吳敦義、朱立倫等人。吳敦義上午出席中興菁英班第11期結業式，會前接受媒體訪問時做出上述表示。



媒體追問吳敦義是否參選“總統”，何時表態？他則未答覆。



此外，外界關切國民黨“總統”參選人、“立委”參選人提名時程，吳敦義重申，要看現在的執政政府是把“立委”選舉、“總統”選舉拆開，還是一併選舉。



“立委”選舉如果明年3月展開提名作業，是否有利於2020“總統”選舉的操盤步驟？吳敦義表示，“我沒有想到什麼操盤步驟的問題，我只知道要認真推舉最好的人”，必須挑最好、品德、能力、操守、政績都很好的人。



至於下屆“立委”提名，是否會考量現任優先？吳敦義表示，“現任當然是有會被優先考量的條件”；此外，也要看工作上是否有傑出表現，品德、操守是不是很好而沒有瑕疵，這些也是一定要考量的條件。



吳敦義表示，這次九合一選舉，議員的提名確實是有現任優先提名的考量，尤其對於40歲以下的青年訂定特別提名辦法，在該選區，現任的議員，再加提名一名青年參選。這次提名67名40歲以下的青年，當選58席。



他說，過去從政40年，最重視的就是能力、品德、操守，以及對於“國家”的忠誠度。