被指從嘴巴滑過進行兩岸交流　柯：慢慢重內容

中評社台北12月23日電／對於高雄市長當選人韓國瑜說，兩岸交流不是只有從嘴巴滑過去，卻沒有從心裡面認知；台北市長柯文哲今天說，他的意思是要慢慢注重內容，進而增加善意、減少衝突。



中央社報道，柯文哲上午出席國際扶輪跨地區扶輪反毒公益路跑暨嘉年華園遊會，接受媒體訪問時做上述表示。



韓國瑜昨晚出席政治大學東亞所50週年慶，受訪時表示，如果把九二共識或兩岸一家親定義標籤化，代表把兩岸和平交往限定在“嘴巴滑過去”，不會有效果，應從心裡面認知，不光坐而言，也要起而行，自然會有不同效果。



對此，柯文哲說明，他的意思是要慢慢注重內容，因為在台灣，無論是說九二共識或兩岸一家親，都有一部分人反對、一部分人贊成，但卻不了解反對與贊成的理由，“九二共識內容是什麼？每人講法都不一樣，這才是問題”。



柯文哲認為，台灣仍是標籤政治，有人認同，但有人不認同，所以對他來說，所有人坐下來談，在社會當中透過協調機制，找出一個大家起碼可以忍受的方式，進而增加善意、減少衝突，是最好的方法。



“雙城論壇我一開始就定調，大家從賺錢開始，賺錢總是大家沒有反對”，柯文哲說，文化與企業交流排在優先順序，一定爭議最少，“如果還有阻礙，大家各懷鬼胎，後面就不要玩了，真的”。