美負責叙利亞事務高官因不滿撤軍決定辭職　

中評社北京12月23日電／據多家美國媒體22日報道，因不滿美國總統特朗普做出從叙利亞撤軍的決定，負責協調打擊極端組織“伊斯蘭國”聯合行動的美國總統特使布雷特·麥格克已宣布辭職。



美聯社援引美國國務院知情官員的話說，麥格克的辭職意在抗議撤軍決定，他將於12月31日離職。據悉，麥格克已經於21日將辭職信交給國務卿蓬佩奧。麥格克在辭職信中說，叙利亞極端組織的武裝分子正在逃跑，但并未被打敗。



美國哥倫比亞廣播公司、《華盛頓郵報》等媒體也證實了這一消息。據報道，麥格克原計劃於明年2月中旬離職，但特朗普的突然撤軍決定以及國防部長馬蒂斯隨後宣布的辭職讓他感覺自己已無法繼續開展工作。他的職務將暫時由副手特裡·沃爾夫代理。



12月11日，麥格克曾在國務院對媒體表示，認為在叙利亞的極端組織“伊斯蘭國”已從自己控制的區域中被打敗的看法太過輕率，美國現在從叙撤軍并不明智。但白宮19日宣布，隨著在叙打擊“伊斯蘭國”的戰事取得成果，美國已開始撤回駐叙美軍。



麥格克辭職消息已經被特朗普的推文證實。特朗普此前還在推特上再次為從叙撤軍的決定辯護。他說，現在“伊斯蘭國”大部已被打敗，土耳其等該地區國家應該“很容易承擔起剩餘的任務”，從叙撤出的美軍將返回國內。



麥格克現年45歲，曾任負責伊拉克和伊朗事務的副助理國務卿。2015年，他受時任總統奧巴馬指派，擔任負責協調各國打擊“伊斯蘭國”聯合行動的美國總統特使。特朗普政府上台後，他繼續擔任這一職務。



（來源：新華網）