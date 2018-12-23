印尼海嘯暫無中國公民傷亡報告　

中評社北京12月23日電／印度尼西亞抗災署23日證實，該國西部巽他海峽22日晚發生的海嘯已造成43人死亡、584人受傷。目前暫無中國公民傷亡的報告。



印尼抗災署發言人蘇托波在推特上說，截至23日早上7時，海嘯還造成2人失蹤、430座民房和9座酒店損毀、數十艘船只遭到破壞。



蘇托波當天還發布了網友在災區拍攝的視頻。畫面顯示，海邊部分民房被海浪摧毀，磚瓦散落一地，隨處可見被海浪衝上岸的樹枝和廢棄物，現場一片狼藉。另一段視頻中，多輛汽車浸泡在路邊低窪區，車主在漆黑的夜里舉起手電筒查看損失情況。



一位網友在社交媒體上說，海嘯來臨時他正在海灘拍攝巽他海峽喀拉喀托火山噴發的景象，突然看到遠處一排排巨浪向岸邊推進。隨後這位網友穿過叢林和村莊逃離到附近地勢較高的位置。海水進入他入住的酒店，淹沒了多輛汽車。



記者從中國駐印尼大使館了解到，使館正在核實有關情況，目前暫未收到中國公民傷亡的報告。



印尼西部巽他海峽22日晚發生海嘯。海嘯發生時當地沒有監測到地震活動，初步懷疑海嘯是由喀拉喀托火山噴發引發海底岩層滑坡和月圓引發漲潮共同所致。



喀拉喀托火山位於印尼爪哇島和蘇門答臘島之間的巽他海峽中，是活火山，目前這座火山處於活躍期。



印尼地處環太平洋地震帶，經常發生地震和海嘯。今年9月底，印尼中蘇拉威西省棟加拉縣發生7．4級地震，地震和引發的海嘯造成2000多人死亡。



（來源：新華網）

