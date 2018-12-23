北京市民舉報環境違法行為獲5萬元獎勵

中評社北京12月23日電／北京生態環境局23日消息，北京一市民通過有獎舉報方式舉報了一起嚴重環境違法行為，經生態環境部門現場調查核實後，涉案人員被公安部門依法行政拘留，日前該市民獲得獎勵5萬元。



今年以來，北京共有277人參與環保有獎舉報，46人獲得獎勵，獎金總額近40萬元。今年有4位舉報人獲得了5萬元獎勵。



環境局介紹，一位熱心市民通過北京市生態環境局有獎舉報平台反映，通州區潞城鎮某村內有一無名作坊排放廢水。接到舉報後，通州區環保局立即開展現場調查，發現該作坊從事清洗餐具作業，通過私設暗管將清洗餐具廢水排放至車間外側邊溝內，市民反映的綫索屬實。



通州區環保局立即對其進行了查封，并將案件綫索移交公安部門調查處理，公安部門依法對經營者予以行政拘留。根據《北京市生態環境局對舉報環境違法行為實行獎勵有關規定》第七條第三項，市生態環境局向舉報人發放獎金50000元。



環保有獎舉報包括哪些內容？



北京市生態環境局對舉報環境違法行為獎勵規定：根據舉報人舉報綫索發現難易程度、對環境危害程度、舉報人協查情況等，并經生態環境部門認定違法行為屬實的，給予舉報人相應獎勵。獎勵分為四檔：50000元、5000元、3000元和200元。



一、舉報下列行為且屬實的，獎勵50000元：通過暗管、滲井、滲坑等排放有放射性或含傳染病病原體的廢物、有毒物質；傾倒危廢3噸以上；排放含鉛、汞等污染物嚴重超標；被舉報對象受到行政處罰50萬元（含）以上；涉案人員被依法行政拘留，或者追究刑事責任。



二、舉報下列行為且屬實的，獎勵5000元：排污單位違反停、限產決定；危險廢物不按行業管理規定隨意堆放；擅自處置放射源等。