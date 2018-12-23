韓國瑜就職交管惹民怨　5天縮短為不到3天

中評社台北12月23日電／高雄市長當選人韓國瑜就職典禮25日在愛河畔登場，警方22日起在會場周邊街道實施5天交通管制引來民怨，高市府今天調整交管為不到3天，交管期間也分階段開放，降低交通衝擊。



第3屆市長就職典禮市府規劃三階段交通疏導措施，因應舞台施工作業與安全考量，原規劃22日8時至26日中午12時，分三階段對現場及周邊街道進行交管。



這項交管引來民怨，韓國瑜小內閣準新聞局長王淺秋上午會同高市警察局及交通局官員到市長就職典禮現場會勘，商討縮小交管範圍時程降低交通衝擊等事宜。



中央社報道，王淺秋受訪說，這項交管根據當初市府交接小組決議實施，當時小組認為比照燈會實施分階段交通管制加上周邊替代路方案應沒問題，但仍引民怨，她將建議盡量縮小交管範圍及時程，以降低交通衝擊，但要尊重交通局及警方專業判斷，大家會勘後再決定如何調整。



上午會勘後決定，第一階段原22日8時開始交通管制民生路（河東路至市中一路）及河東路（光復三街至大同路）延後至24日凌晨零時開始管制，並於25日典禮當天分階段開放，25日下午3時30分前將陸續開放民生路（市中一路至河東路）及河東路（民生路至中正路）

通行；原26日中午12時開放通行的河東路段則提前於26日清晨6時開放。第二階段及第三階段配合攤商進駐及典禮當天的交管措施則不變。



高雄市第3屆市長就職交接典禮25日上午8時30分至10時30分將在愛河地標鰲躍龍翔前民生二路、河東路舉行，周邊道路因應舞台與攤販區設置分三階段交管，高市府擬定相關交通疏導計劃及替代道路，並與管制區內裡辦公室召開交通管制協調會議，降低民眾出入不便。



高雄市府警察局表示，就職典禮交管範圍如同燈會，因應現場搭建、拆除舞台及攤商進駐搭拆帳篷等作業，交管時間較長，希望市民體諒並配合。



韓國瑜就職典禮會場設在高市民生二路、河東路口愛河畔“鰲躍龍翔”旁，結合就職典禮前一天現場“愛河夜市”嘉年華、街頭藝人及文化團體表演等活動，預計吸引數萬人參加。