馬蒂斯辭職令美國盟友不安　中美添不確定性

美國防部長馬蒂斯（新華社） 中評社北京12月23日電／海外媒體稱，美國國防部長馬蒂斯20日宣布將辭職，并在一封措辭尖銳的信中批評特朗普，暗示他使美國面臨危險。他的辭職在美國盟友中引發衝擊波，它們把這位68歲的退役將軍看作特朗普團隊唯一的“成年人”。



美政府“成年人”所剩無幾



據英國《金融時報》網站12月21日報道稱，馬蒂斯的離開將給美國外交政策造成嚴重後果：包括叙利亞衝突、阿富汗戰爭以及如何應對伊朗等等。而這件事在歐洲引發的反應將尤其強烈，因為馬蒂斯在任上努力緩和特朗普對北約盟友的粗暴立場。瑞典前首相卡爾·比爾特發推文稱，在歐洲，這是“警鐘大作的早晨”。



報道稱，盟友都有這種感覺，它們擔心以後無人來限制特朗普。一位歐盟高級外交官說：“屋裡所剩無幾的成年人中有一個也辭職不幹了，這可不是什麼好兆頭。”



另據德國《法蘭克福匯報》網站12月21日報道，馬蒂斯的辭職信震動了華盛頓，這是因為美國的國防部長一般不會輕易辭職，也因為這位五角大樓負責人清清楚楚地表達了對最高統帥的政策將威脅到美國盟友以及本國安全的擔憂。更因為隨著馬蒂斯的辭職，原有秩序的最後一根支柱、美國政府內最後一名“成年人”也將離開。



馬蒂斯主動請辭，并留下一封令人憂心忡忡的警告信。在美國是否從叙利亞撤軍的問題上，馬蒂斯、總統國家安全事務助理博爾頓、國務卿蓬佩奧以及共和黨的大批議員看法一致，但毫無用處。現在沒人能約束特朗普了。



此外，美國《外交政策》雙月刊網站12月21日刊登題為《馬蒂斯不在，就沒人管得住特朗普了？》的報道稱，馬蒂斯辭職，標志著特朗普內閣中願意站出來反對老板的最後幾個人之一離開了，這使美國的國家安全人士和海外盟友擔心會發生最糟糕的情況。



報道稱，這位受人尊敬的美國海軍陸戰隊退役將軍被看做是特朗普政府中的理性聲音，如果沒有他，這個政府可能是一片混亂。上任最初幾個月，馬蒂斯被視為特朗普身邊最有影響力的聲音之一，能抑制總統那些最可怕的衝動。據說他成功遏制了特朗普要打擊朝鮮及刺殺叙利亞總統巴沙爾的衝動。