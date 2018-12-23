日本天皇最後一場記者會感慨萬千

中評社北京12月23日電／日媒稱，日本天皇23日迎來85歲生日。他20日在皇宮宮殿舉行了記者會，表示“在即將走完作為天皇的旅途的當下，我由衷感謝接納了作為象征的我的立場并持續給予支持的諸多國民”。同時表決心稱，到約4個月後的退位日前“將探求作為《憲法》定位為象征的天皇的應有狀態，展開每天的工作”。



據共同社12月23日報道，據日本宮內廳透露，將於明年4月30日退位的天皇今後沒有舉行記者會的計劃，此次是最後機會。約20分鐘的記者會中，天皇似乎感慨萬千，多次聲音顫抖，向國民及共同走來的皇後表示感謝及慰問，回顧了自己的半生。



1989年即位的天皇至今走過了戰後50、60、70年的節點。記者會上他強調“我一直認為，勿忘我國戰後的和平與繁榮是建立在大量的犧牲及國民的不懈努力之上的，將此正確傳遞給生於戰後的人們很重要”。天皇坦率表示“對於平成將作為沒有戰爭的時代迎來結束，我由衷感到放心”。



報道稱，天皇回顧自己11歲時日本戰敗，《舊金山和約》生效的1952年自己18歲時舉辦了“立太子之禮”。對與皇後共同造訪了11次的衝繩縣表示“心系衝繩人們持續忍耐的犧牲，我們的這一感情今後也不會改變”。他也回顧了為祭奠戰歿者到訪的美屬塞班島以及帕勞、菲律賓，表示“無法忘懷”。



對於東日本大地震等造成大量人員遇難，天皇表示“感到無以言表的悲傷”，就志願者及防災的意識提高的現狀稱“獲得了勇氣”。他還表示“我認為去關心殘障人士等遭逢困難之人也是重要工作，一直秉持這一想法度過”。



天皇對於將成為新天皇的皇太子及成為皇位第一繼承人“皇嗣”的秋筱宮寄予信賴，表示“希望在繼承皇室傳統的同時適應變化的社會，繼續前進”。



（來源：參考消息網）

